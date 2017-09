Borgerlig flertall tross tilbakegang for Høyre og Frp

Mens Arbeiderpartiet henter inn noe av det tapte, faller både Høyre og Frp på TV 2s meningsmåling mandag. Likevel er det fortsatt borgerlig flertall.

Ap går fram 0,4 prosentpoeng til 26,5 prosent, men det er bare en liten trøst etter søndagens nedgang på ett prosentpoeng. Høyre faller på sin side klare 1,6 prosentpoeng til 24,5 prosent på TV 2s mandagsmåling, mens Frp mister 0,4 prosentpoeng og ender på 14,3 prosent.

Samtidig viser tallene at den sittende regjeringen fortsatt har klart flertall sammen med samarbeidspartiene. Høyre og Frp får henholdsvis 44 og 26 mandater, mens Venstre får 9 og KrF 8.

Ifølge TV 2 er dette andre gang Venstre klatrer over sperregrensen i valgkampen, og en uke før valget har Trine Skei Grandes parti hentet mange velgere fra Høyre. Til sammen blir det 87 plasser på Stortinget for de fire borgerlige partiene, det samme som på søndagens TV 2-måling.

Ap får 48 mandater, Senterpartiet 20 og SV 9, men verken MDG eller Rødt kommer over sperregrensa på 4 prosent og må nøye seg med henholdsvis 3 og 2 mandater. Dermed får ikke disse fem partiene mer enn 82 mandater til sammen – tre under grensen for flertall. Den rødgrønne trioen Ap, SV og Sp får altså bare 77 mandater.

Ifølge TV 2 sier nå bare 64 prosent av dem som stemte på Ap ved stortingsvalget i 2013, at de vil gjøre det samme på valgdagen 11. september.

Dette er partienes oppslutning på målingen som er laget av Kantar TNS: Ap 26,5 (+0,4), Høyre 24,5 (-1,6), Frp 14,3 (-0,4), Sp 10,9 (-0,1), SV 5,1 (+0,3), Venstre 4,8 (+0,5), KrF 4,4 (+0,6), MDG 3,8 (+0,3), Rødt 3,4 (-0,2) og andre partier 2,2 (-).

Feilmarginen på målingen ligger i intervallet pluss/minus 1,1 til 2,0 prosentpoeng. Til sammen er 1.905 personer telefonintervjuet i perioden 30. august til 4. september.

Slik har oppslutningen om partiene utviklet seg de siste månedene. Tallene er hentet fra Poll of polls' gjennomsnittsmålinger: