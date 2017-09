Borgerlig regjering gir mer penger til Oslo kommune

- Etter mange år har vi fått en regjering som ikke straffer Oslo for å være en storby.

Oslo er en stor vinner i de økonomiske omleggingene de siste årene, viser en gjennomgåelse av inntektssystemene for fylker og kommuner.

Totalt har Oslo fått økte inntekter på 917 millioner kroner etter at nytt inntektssystem for fylkeskommunene ble laget i 2015 og kommunene fikk nytt inntektssystem i år.

Ba om svar fra departementet

Høyre-representant Kapur Madussar ba Kommunal- og moderniseringsdepartementet utrede hvordan Oslo har kommet ut av omleggingen de siste årene.

Svaret er entydig: - Oslo, som fylkeskommune, var den fylkeskommunen som kom best ut av endringene i kostnadsnøkkelen i 2015, med en gevisnt som var beregnet til 1050 kroner per innbygger eller om lag 672 mill. kroner, går det frem av svaret.

Tabellen viser at Oslo har kommet bedre ut enn snittet både som fylkeskommune og kommune. Det betyr nesten en milliard kroner mer fra staten.

- Raymond bør støtte Erna

Høyre-representant Kapur Mudassar mener at disse tallene viser at det rødgrønne byrådet i Oslo bør håpe at statsminister Erna Solberg får fortsette.

Byrådsleder Raymond Johansen og Oslo har fått nesten en milliard i økte overføringer fra staten etter at inntektssystemet for fylkeskommuner og kommuner ble lagt om.

- Byrådsleder Johansen bør håpe at Erna Solberg fortsetter som statsminister om han er opptatt av Oslos beste. Med Senterpartiet tilbake i regjering vil Oslo sannsynligvis seile akterut og miste den økonomiske veksten de har hatt med Høyre i regjering, sier Høyres storbypolitiske talsperson til Nettavisen.

Tre milliarder i økt skatt i Oslo

På oppdrag fra Høyres stortingsgruppe har Menon Economics analysert virkningene av skatteomleggingene som Arbeiderpartiet har gått til valg på.

Menon mener at eiendomsskatten i Oslo og de foreslåtte omleggingen vil gi tre milliarder kroner i skatteøkninger for Oslo-folk.

Les Nettavisen mener: Oslos innbyggere får 3,0 milliarder i økt skatt med Arbeiderpartiet

Mer til distrikts-Norge

Fordelingene av inntekter mellom kommunene er en konfliktsak på Stortinget. Senterpartiet og SV vil ha sterkere inntektsutjevning mellom kommunene, og mer penger til de mindre kommunene.

I kroner og øre har inntektene til kommunene økt de siste årene.

Rammetilskudd og andre statlige overføringer har økt med over 15 milliarder kroner fra 2013 til 2016, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at de statlige rammetilskuddene har økt fra 115,7 milliarder kroner i 2013, til 124,7 milliarder i år - mens andre statlige overføringer har økt med 6,1 milliarder kroner i samme periode.

Totalt er blir det økninger på rundt 15 milliarder kroner i rammetilskudd og andre statlige overføringer.

Faktasjekk om Senterpartiet

Flere faktasjekker har slått ned på Senterpartiets fremstilling av hvordan det ser ut i kommune-Norge.

Les NRK: Vi har sjekket Sps kampsak nummer én

Les Faktisk: Kommuneøkonomien har ikke vært så god siden forrige årtusen

Les Aftenposten: Aldri har færre kommuner vært under administrasjon

- At Oslo skal få økonomiske muskler til å møte befolkningsvekst, trenger ikke å gå på bekostning av resten av landet. Senterpartiets skremselsretorikk om sentralisering og dårlig kommuneøkonomi har blitt tilbakevist flere ganger i denne valgkampen. Ikke rart Senterpartiets leder nylig rykket ut og viste misnøye med faktasjekkene, sier Mudassar Kapur.