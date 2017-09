Brende: - Riktig tidspunkt å gå av nå

Utenriksminister Børge Brende har fått ny toppjobb.

Statsminister Erna Solberg (H) holder nå en pressekonferanse med utenriksminister Børge Brende (H) i statsministerboligen.

Solberg opplyser at Brende har fått ny jobb, og blir president for World Economic Forum. Han går inn i den nye jobben om fire uker, opplyser statsministeren.

- Dette er ikke noen avtakking, eller noen avskjedstale. Men jeg har lyst til å takke Brende, sier Solberg på pressekonferansen.

Les også: Slik kan en ny regjering med Venstre bli



- Takket ja denne uken



Brende forteller at han takket ja til toppstilingen denne uken.

- Jeg har takket ja til stillingen som president i World Economic Forum, og fram til da er jeg utenriksminsiter, sier Brende.

Han tiltrer den nye stillingen i midten av oktober.

- Det har vært et privilegium å være utenriksminister i fire år, legger Brende til.

Den avtroppende utenriksministeren mener tiden nå var riktig for å gå av som statsråd.

- Jeg fikk jo dette tilbudet denne uken her, og det er riktig at jeg funderte grundig over det - og jeg diskuterte det også med statsministeren. Dette er også det riktige tidspunktet mener jeg, etter et valg, sier han.

- Skulle gjerne beholdt Brende



På spørsmål vil Solberg ikke si noe om hvem som skal ta over, og påpeker at hun har fire uker seg på å ta beslutningen.

- Vil det være et mål for deg å utnevne den første kvinnelige utenriksministeren? blir statsministeren spurt.



- Dette skal du få spekulere i, men jeg kommer ikke til å kommentere noe på det nå, sier Solberg.

Hun sier også at hun hadde håpet Brende hadde fortsatt som utenriksminister.

- Statsministeren har bedt meg om å fortsette i fire uker til, sier Brende.

Statsråd tre ganger

Brende har vært utenriksminister siden 2013. Han har tidligere vært miljøminister (2001-2004) og nærings- og handelsminister (2004-2005).

Han har også tidligere jobbet i World Economic Forum, som direktør og en av nestlederne fra 2008 til 2009.

Mest sette video idag