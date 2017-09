Carl I. Hagen: – Det ligger i kortene at Støre vil trekke seg

GRAND HOTEL (Nettavisen): Arbeiderpartiet gjør et av historiens svakeste valg.

Tidligere partileder Carl I. Hagen i Frp forslår nå en opprydning i partiet.

– Arbeiderpartiet har nå mer enn nok med å diskutere hvem som skal bli ny leder etter Jonas Gahr Støre, sa Hagen da de første prognosene var klar.

– Mener du at Jonas Gahr Støre må trekke seg?

– Nei, det skjer ikke nå, men det ligger i kortene at et parti som i vinter var på rundt 35 prosent og nå kan ende på 27 prosent oppslutning, så kan jeg ikke se for meg Jonas Gahr Støre vil være opposisjonleder i fire år til, fortsette han.

