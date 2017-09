Dagbladet: - Erna rykker fra før valget

Folkets favoritt i ny måling.

I den siste målingen Ipsos' har gjort for Dagbladet, rykker Erna Solberg (Høyre) fra Jonas Gahr Støre (Arbeiderpartiet) når det kommer til hvem folk mener er best egnet til å styre landet.

Målingen er gjort i tidsrommet mandag til onsdag denne uken, altså før de to siste partilederdebattene.

Jonas Gahr Støre før NRKs partilederdebatt i Bergen fredag kveld. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Resultatet viser i alle fall at 53 prosent av de spurte, mener Erna Solberg er best egnet som statsminister, mot 42 prosent i favør Jonas Gahr Støre.

- Rykker ifra

På et åpent spørsmål om hvem man foretrekker, oppgir 39 prosent av de spurte Solberg, mens 26 prosent foretrekker Støre.

I august oppnådde Erna Solberg 30 prosent, i juni 25 prosent og i mai 27 prosent. For Støre var oppslutningen i juli 26 prosent, i juni 27 prosent og i mai 28 prosent.

De som svarte andre kandidater enn Solberg eller Støre, eller som ikke visste, fikk et oppfølgingsspørsmål: Dersom du måtte velge mellom Erna Solberg og Jonas Gahr Støre, hvem tror du ville egnet seg best som statsminister?

Da svarte ytterligere 14 prosent Solberg og 16 prosent Støre. Til sammen får Høyre-lederen dermed 53 prosent, mens Arbeiderpartiets leder får 42 prosent.

- Det er ingen tvil om at Erna Solberg rykker fra. Den store historien om denne valgkampen er at Arbeiderpartiet går tilbake, mister velgere og oppslutning. Det gjelder både Arbeiderpartiet og Støre som statsministerkandidat, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning, til Dagbladet.

Klart for thriller-valg

I TV 2s daglige gallup, har det den siste uken vært små marginer som har avgjort om det ligger an til borgerlig eller rødgrønt flertall.

I lørdagens måling hadde Venstre igjen karret seg over sperregrensen, noe som førte til at det ligger an til borgerlig flertall, ifølge gallupen.

Dagen før, på fredag, var det derimot de rødgrønne som fikk flertall. Det skyldes at Venstre var under sperregrensen. I tillegg var Miljøpartiet De Grønne over sperregrensen.

