Derfor sliter Jonas der Erna og Siv stråler

Det er ingen over og ingen ved siden av de to regjeringspartiene på Facebook.

Nettavisen har siden våren fulgt med hvor godt de politiske partiene har gjort på det på Facebook. De siste ukene har de to regjeringspartiene vært de klare vinnerne, og trenden som også gjenspeiles i meningsmålingene er klar.

Høyre vinner med folkelighet



Hans-Petter Nygård-Hansen, kommunikasjonsrådgiver og foredragsholder om sosiale medier, mener det kan ha noen enkle forklaringer:

- Erna og Høyre ser ut til å engasjere mye mer på saker som oppleves relevante - og som engasjerer mye mer i sosiale medier. Arbeiderpartiets saker, som økte skatter og et forsøk på å skape et bilde av at det står dårlig til i Norge, ser ut til å ikke engasjere i det hele tatt.

Det kan også virke som om partiene på høyresiden har skjønt sosiale medier bedre:

- Og der hvor de er ekte i sine videoer på Facebook, har Jonas gått til Try for å lage en reklamevideo for å skape et ekte inntrykk. Det ekte, genuine og ikke minst det nære og aktuelle har alltid fungert bedre enn det tillagte og fjerne.

Framgangen vil fortsette



Eksperten tror også på at utviklingen på langt nær er over:

- Ser jeg på en større periode er forskjellene mindre. Det er med andre ord nå i valgkampinnspurten at Erna og Høyre har trykket til, og rykket ifra - både i sosiale medier, men også på valgmålinger. Det kan få en positiv spiral-effekt for Høyre, og tilsvarende negativ for Arbeiderpartiet.

Fremskrittspartiet vinner også



Det er ikke bare Høyre som gjør det bra etter observasjoner fra Hans-Petter Nygård Hansen:

- Samtidig gjør både Sylvi og Siv i Frp det skarpt. Og det er ikke til å stikke under en stol at polariseringen vi har sett i sosiale medier oppimot valget - og da med innvandring som den heteste poteten - har engasjert voldsomt.

Høyre er mest aktive



Vi tok en prat med Christian Laland, sjef for digitale medier i Høyre, tror forklaringen er ganske enkel:

- Høyre har mye god politikk vi ønsker å spre til så mange som mulig før valgdagen, og det resulterer nok i at vi deler mye. Men vi deler ikke ting bare for å dele dem. Vi legger listen for hva vi publiserer høyt, og vi har utrolig dyktige politikere og medarbeidere som tar sosiale medier på alvor. Sånt blir det mye godt innhold av.

Observasjonene som Nettavisen har gjort viser at Høyre er de mest aktive av de største partiene, og har hatt en jevn stigning i oppmerksomhet gjennom sommeren.

Høyre ønsker å informere



Arbeiderpartiet har flere følgere enn Høyre på Facebook, men Høyre får bedre resultater. Hva skyldes det?

- Vi måler ikke suksess i antall følgere på Facebook. Og for så vidt ikke i antall likes, kommentarer og delinger heller. Men det er jo gledelig å se at vi topper denne listen hos Nettavisen. For oss er det viktigste å informere velgerne om Høyres politikk og løsninger, og at det gir godt engasjement er selvsagt mye bedre enn alternativet.

Høyre er aktive i kommentarfeltet, og svarer på mange av tilbakemeldingene.

- Vi bruker veldig mye tid til å svare på både kommentarer og meldinger. Alle velgere er like viktige, og vi har som ambisjon å svare alle som tar kontakt med oss, selv om volumet er veldig høyt nå i valginnspurten. Såpass rause må vi være når folk bruker tid til å sende oss en henvendelse.