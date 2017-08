Dette sier Ap-nestleder Trond Giske om krisemålingen

Sier likevel at han ikke har mistet motet.

ARENDAL (Nettavisen): Arbeiderpartiet fikk tirsdag ettermiddag presentert en sjokkmåling under Arendalsuka. På NRKs meningsmåling går partiet tilbake 5,9 prosentpoeng, til en oppslutning på 27,1 prosent.

- Vi har sett flere målinger nå hvor vi ligger lavere enn det vi må ha for å være sikker på å få byttet ut Høyre og Frp-regjeringen, sier Ap-nestleder Trond Giske til Nettavisen om den store nedgangen.

Selv om det fortsatt er veldig jevnt mellom blokkene, er det for første gang på mange måneder, også borgerlig flertall på en måling.

- Har en stor jobb å gjøre



Giske vedgår at de har en stor jobb foran seg i valgkampen.

- Vi har en jobb å gjøre de fire ukene fram til valget, for å få fram at 11. september bestemmes det om milliardene skal brukes på skattekutt som Høyre og Frp vil, eller om det skal brukes på eldreomsorg, skole og helse som vi vil. Det er demokratiet, og vi får finne oss i resultatet, men jeg håper virkelig at et flertall støtter oss, sier Ap-nestlederen.

- Så et resultat på 27 prosent er ikke bra nok for dere?

- Nei, men det rare er at selv med det er det dødt løp om regjeringskampen. Men uten et stort Arbeiderparti, tror jeg veien for å få skiftet ut Høyre og Frp, vil bli vanskelig, svarer Giske.

- Hva tror du er grunnen til at dere går så mye ned akkurat nå?

- Det vi ser er at veldig mange sitter på gjerdet, er avventende og ikke har bestemt seg. Så det er en beinhard jobb for mobilisering for en ny, bedre og mer rettferdig politikk som vi skal gjøre fram til valgdagen, sier han.

- Målingene er ustabile



Samtidig går Miljøpartiet de Grønne fram på NRK-målingen, og havner over sperregrensen med en oppslutning på 4,6 prosent.

Dermed kan Arbeiderpartiet bli avhengig av miljøpartiets stemmer.

- Jeg tror disse småpartiens oppslutning viser hvor ustabil disse målingene er nå. For i går hadde Rødt 4,5 prosent, og i dag har de 1,5 prosent. Og på den ene målingen er MDG under sperregrensen, og på den andre over. Så jeg tror det viser først og fremst at det er mange som ikke har bestemt seg, sier Giske.

- Det er ikke krise



I mandagens partilederdebatt ble imidlertid Ap-leder Jonas Gahr Støre kåret til debattens vinner av flere medier, deriblant av Nettavisen.

- Tror du vi vil se utslag av gårsdagens debatt i senere målinger?

- Jeg tror i hvert fall at de fleste føler at det har vært sommerferie fram til nå. Skolene starter jo først denne uka og neste, og at det kanskje var partilederdebatten mandag som var starten for at folk begynner å bli oppmerksom på at det skal være et stortingsvalg i september, sier han.

- Så du synes ikke det er full krise for dere å få en slik måling kun fire uker før valget?

- Nei, vi har hatt flertall for skifte på meningsmålingene i åtte måneder, og er optimistisk om at vårt budskap om mer rettferdighet og arbeid til alle, skole og eldreomsorg har oppslutning i befolkningen, sier Giske.

Røe Isaksen: - Manko på konkrete løsninger

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener nedgangen skyldes at mange sliter med å se hva som er Arbeiderpartiets løsninger.

- Det blir et veldig spennende og jevnt valg, det er det ingen tvil om. Og så tror jeg rett og slett at Arbeiderpartiet har mye kritikk, men det er litt manko på konkrete løsninger. Så jeg tror det er noe mange sliter litt med å se, og dermed blir det veldig negativt, sier Røe Isaksen til Nettavisen.

Røe Isaksen tror dessuten mange er redde for hvem Arbeiderpartiet kan komme til å samareide med etter valget.

- Med et stort Senterparti, Rødt og MDG på vippen, og med det som ser ut til å kunne bli et veldig svekket Arbeiderparti, så tror jeg det bekymrer mange, sier han, og legger til:

- Arbeiderpartiet satset også veldig mye på at økonomien skulle gå dårlig, og nå går arbeidsledigheten ned, veksten går opp og det skapes flere jobber. Det tror jeg gjør at det blir vanskelig for dem når de har satset så mye på at det ikke skulle gå bra, og på at regjerings politikk ikke virker.

- Så denne målingen motiverer dere?

- Ja, definitivt. Dette viser at det er fullt mulig for det sittende flertallet å få fortsette, og fullt mulig å få Erna Solberg som statsminister i fire år til, sier Røe Isaken.

