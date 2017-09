Disse 13 sakene kan bety ulykke for Støre

Enorme motsetninger mellom partiene som kan samarbeide etter valget.

Årets valg ligger an til å bli det mest spennende på flere tiår. De fleste meningsmålingene tyder fortsatt på at hvis det blir et regjeringsskifte, så vil Arbeiderpartiet måtte samarbeide med både Rødt, SV, Senterpartiet og MdG for å kunne oppnå flertall.

Selv om alle de fem partiene tilhører venstresiden i norske politikk, er det til dels svært stor motsetning mellom partiene - og partiene står ofte på motsatte ytterpunkter.

Nettavisen har gått gjennom 13 konfliktsaker der partiene er rykende uenige.

Statsminister Erna Solberg er gjesteredaktør i Nettavisen fredag. Dette er en av sakene hun ønsker fokus på.

1. Innvandring

Rødt ønsker å ta imot 80.000 kvoteflyktninger de neste fire, mens SV vil jobbe for å "øke antallet kvoteflyktninger". SV er også klare på at de ikke ønsker ønsker noen begrensninger på familieinnvandring, inkludert krav om forsørgerevne. SV og MDG stilte seg derfor utenfor asylforliket på Stortinget.

Senterpartiet var derimot initiativtager og pådriver for innstrammingene i asylforliket, og ønsker generelt en strengere innvandringspolitikk. Arbeiderpartiet har grunnleggende samme holdning.

Lete etter olje? Slutte med olje?

2. Oljeleting

MDG har satt som et ultimatum for å støtte en regjering at det ikke letes etter mer olje og gass i Norge. SV er også kraftig motstander av oljeleting utenfor Lofoten. Rødt ønsker en kontrollert nedtrapping av hele oljesektoren.

Arbeiderpartiet ønsker derimot konsekvensutredning av oljevirksomhet i Lofoten, og ønsker generelt mer oljevirksomhet.

Senterpartiet ønsker mer oljevirksomhet, men ikke i områder som er spesielt verdifulle for fiskerinæringen .

3. Skatt

Arbeiderpartiet går til valg på et klart definert nivå på å øke skattenivå på 15 milliarder kroner, og partiet sier at dette er urokkelig. Senterpartiet vil også øke skattene, men mener 15 milliarder er for mye.

SV mener skattene bør økes betydelig mer enn det Ap legger opp til. De vil blant annet gjeninnføre arveavgiften og øke formueskatten.

Rødt vil øke skatter og avgifter i betydelig grad, mens MDG går til valg på et nytt og høyere skatteregime.

Bør drivstoff bli billigere. Eller dyrere?

4. Drivstoffavgift

MDG ønsker å øke drivstoffavgiften med 5 kroner per liter - hvert år.

Senterpartiet ønsker derimot å redusere drivstoffavgiftene i distriktene.

5. «Velferdsprofitører»

Rødt og SV har gjort kampen mot profitt i velferdssektoren til en fanesak. Rødt ønsker å forby profitt (direkte og indirekte) på alle typer velferdstjenester, blant annet barnehage, asylmottak, renhold og vaktmestertjenester - og ønsker kommersialisering av en rekke tjeneste.

Arbeiderpartiet har ikke et klart standpunkt i saken - men Støre har i utgangspunktet varslet at han ønsker en blanding. Senterpartiet har utsatt å ta stilling om saken.

Bygge mer vei? Eller ikke bygge vei?

6. Veibygging

Arbeiderpartiet ønsker å utvide den vedtatte Nasjonale transportplan med flere milliarder kroner mer til nye veiprosjekter.

SV å kutte rundt 100 milliarder i veiinvesteringer - mens MDG vil ha veikutt på 155 milliarder kroner.

For MDGs del betyr det i praksis en avvikling av nesten alle større veiprosjekter, inkludert E18 Vestkorridoren og fergefri E39.

7. Ulv

Senterpartiet vil utrydde ulven i Norge, mens Arbeiderpartiet står fast på rovdyrforliket, som blant tillater fire til seks hvalpekull i året.

Skal ulven utryddes i Norge? Eller bør vi få mange fler av dem?

SV og MDG mener på sin side rovdyrforliket ikke gjorde nok for å beskytte norske rovdyr. MDG ønske minst åtte til ti ulvehvalpekull pr år. SV ønsker minst seks.

8. Politi

Senterpartiet er ekstremt kritiske til politireformen og vil reversere den, ettersom de mener de er sentraliserende. Også SV og MDG stemte imot politireformen.

Arbeiderpartiet ønsker å beholde den.

9. Forsvar

Senterpartiet har varslet omkamp om nedlegging av Andøya flybase, mens Arbeiderpartiet står støtt på Forsvarets langtidsplan der basen skal legges ned.

10. Atomvåpenforbud

Atomvåpen er en grunnsten for hele Nato, og derfor har Norge ikke ville stemme for FNs vedtak om forbud mot atomvåpen.

SV, som er det eneste store norske partiet som er mot norsk Nato-medlemskap, har som et av sine ufravikelige krav at Norge umiddelbart skal starte arbeidet mot atomvåpen. For Arbeiderpartiet og dagens regjering har det vært viktig å stille seg bak Natos strategi.

Bør Norge gjøre som England og bryte med EU?

11. EØS

Både Senterpartiet, SV og Rødt ønsker å få Norge ut av EØS-avtalen. I tillegg er det store deler av fagbevegelsen som ønsker seg ut av EØS, primært på grunn av utfordringen med arbeidsmarked, sosial dumping, og lønnsforhold.

Med Brexit og den sterke fremgangen til Senterpartiet har de tatt til orde for at de utrede alternativer til samarbeid EØS.

Arbeiderpartiet har derimot alltid vært trofast forkjemper av EØS-avtalen.

12. Lokalsykehus

Senterpartiet har jobbet hardt mot nedlegging av lokalsykehus, og ønsker til dels å utrede nye sykehus. De ønsker også å legge ned helseforetakene og flytte sykehusene tilbake til fylkeskommunene.

Arbeiderpartiet ønsker ikke noen omorganisering og er stort sett enig i de nedleggelsene som har blitt gjennomført.

13. Barnetrygd

En av SVs ufravikelige krav til en ny regjering er kamp mot ulikhet og fattigdom, og helt konkret ønsker de en kraftig økning av barnetrygden.

Dette har Arbeiderpartiet blankt avvist.

Rødt ønsker å doble barnetrygden, mens Senterpartiet også ønsker høyere satser.

Valgforsker: - Høyt spill

Valgforsker Bernt Aardal mener det kan bli en «komplisert kabal» å etablere en stabil regjering hvis Ap blir avhengige av MDG og Rødt for å danne regjering.

- Det blir høyt spill i Saratoga, som det heter. Det ligger an til tøffe forhandlinger, spesielt om ting som klima- og fordelingspolitikken, samt EØS, sier Aardal til Nettavisen.

Han tror imidlertid det vil være mulig for å stable en mindretallsregjering på beina. Verre kan det bli å få gjennomslag for et statsbudsjett, hvis det er avhengig av stemmene til alle partiene fra Senterpartiet og MDG til Rødt.

- Du må ha flertall for hele budsjettet. Det kan bli gjenstand for intense forhandlinger, hvor de mindre partiene vil kunne få stor innflytelse, sier Aardal til Nettavisen.