Eiendomsskattsjokk: - Innbyggerne blir flådd

Alenemor i Bodø fikk doblet eiendomsskatt-regninga fra 10.000 til 20.000 kroner.

- Summen vi belaster folks pengebok gjør at vi nå skaper økonomiske kriser for mange familier, sier Høyres gruppeleder i Bodø bystyre, Grethe Monica Fjærvoll, til Nettavisen.

Nå advarer hun mot konsekvensene etter at flertallet av bystyret, med støtte fra Arbeiderpartiet, Sp, SV, MDG og Rødt har økt eiendomsskatten - på toppen av en ny bomavgift i nordlandsbyen.

KRITISK: Gruppeleder Grethe Monica Fjærvoll i Høyres bystyregruppe i Bodø mener eiendomsskatten i byen må reduseres.

- Mange sliter på grunn av de økte kostnadene, og det er et voldsomt signal å ta med seg. Her er man på et alt for høyt nivå, mener Fjærvoll.

Les også: Erna Solberg: - Listhaug har lært i Stockholm

Fredag er statsminister Erna Solberg (H) gjesteredaktør i Nettavisen, og dette er en av sakene hun ønsker fokus på.

- På ville veier



Siden Bodø fikk ny politisk ledelse for to år siden, bestående av Arbeiderpartiet, MDG, Rødt, SV og Senterpartiet, ser man også at antall begjæringer om tvangssalg har økt.

Mens kommunen begjærte 40 eiendommer tvangssolgt i 2015 (grunnlag fra 2014), etter at beboerne ikke klarte å betale regninga for kommunale avgifter og eiendomsskatt, økte antall begjæringer til 66 i år (grunnlag 2016).

- Når Bodø kommune har begjært 66 tvangssalg av boliger, bør vi som politikere forstå at vi er på ville veier, sier Fjærvoll, og legger til:

- På få år har vi altså en økning på 65 prosent.

Gunnar Stavrum: Ap lærte ikke av skatteøkningene i Oslo

- Det er å flå folk



Etter at eiendomsskatten ble økt, topper Bodø nå listen over landets kommuner som tar inn mest i eiendomsskatt fra sine innbyggere. For en bolig på 120 kvadratmeter, må en familie ut med 9996 kroner i året i snitt. Det viser kommunens egne tall, ifølge Huseiernes Landsforbund.

Søk på din kommune lenger ned.

- De som styrer kommunen har gjort Bodø til den klare vinner av å ta inn mest eiendomsskatt i Norge, konstaterer Høyres gruppeleder.

Fra å kreve inn 110 millioner kroner i eiendomsskatt i 2015, er beløpet mer enn doblet av de rødgrønne partiene, til om lag 250 millioner kroner.

- Denne uka besøkte jeg en alenemor som har fått økt sin eiendomsskatt fra 10.000 til 20.000 kroner i året. Hun er ikke i stand til å betale regningen uten å få hjelp av sine foreldre. Dette er ikke en liten økning, det er å flå innbyggerne, sier Fjærvoll.

Les også: Her er Norges dyreste kommuner

- Frykter samme nasjonalt



Skattesatsen ble imidlertid vedtatt redusert i desember i fjor, fra 5,8 til 4,9 promille. Men samtidig ble alle boligene i byen taksert på nytt. Etter store protester ble også bunnfradraget økt fra 300.000 til 500.000 kroner tidligere i år. Summen man krever inn blir likevel 250 millioner kroner.

- Reduksjonen utgjør 980 kroner per bolig, så i stedet for 21.000 betaler hun jeg besøkte 20.000. 20.000 for å ha egen bolig, henger ikke på greip, mener Høyre-politikeren.

Hun forteller også om eldre i Bodø med liten pensjon, som er avhengig av sine barn for å klare skatteregningen.

- Da må vi forstå, at slik kan vi ikke skattlegge innbyggerne. Da må vi ta tøffe grep og begrense pengebruken i kommunen vår. Vi har heller aldri hatt større overføringer enn nå, så vi kan ikke skylde på regjeringen, sier hun.

Nå frykter Fjærvoll at vi vil få den samme politikken på nasjonalt nivå.

- Det bekymrer meg at vi kan komme til å se det samme på nasjonalt nivå, siden vi kan få den samme konstellasjonen av partier som her, sier hun.

Les også: Oslo tjente 70 prosent mer enn ventet på eiendomsskatt

- Færre på fulltid på SFO



Like bak Bodø over hvilken kommune som tar inn mest eiendomsskatt, finner vi Naustdal kommune i Sogn og Fjordane (9270), Brønnøy kommune i Nordland (8750) og Alstahaug kommune i Nordland (9708).

Ifølge Fjærvoll ser de også andre konsekvenser av eiendomsskatten.

- Ikke bare ser man en økning i begjæring av tvangssalg, men vi har også sett at fulltidsplasser på SFO er redusert, mens vi har en økning på de familiene som har to og tre-dagers plasser for barna sine. Det er neppe fordi de er heldige og har gode skiftordninger. Dette er et økonomisk spørsmål for mange, sier hun.

Les også: Her er Norges dyreste kommuner

Her kan du søke på alle landets kommuner, for å se hvordan din kommune ligger an i forhold til andre kommuner når det gjelder kommunale avgifter og eiendomsskatt. For å søke: Trykk Ctrl+f + kommunenavn (når du har trykket Ctrl + f, dukker det opp et felt nederst til venstre. Skriv inn kommunenavn der og trykk enter):



Ap: - Toppen av ansvarsfraskrivelse

Arbeiderparti-ordfører Ida Maria Pinnerød i Bodø, kjenner seg imidlertid ikke igjen i kritikken fra Høyre.





REAGERER: Ordfører i Bodø, Ida Maria Pinnerød, reagerer på kritikken fra Høyre. Hun lover lavere eiendomsskatt så raskt økonomien tillater det.

- Dette er toppen av ansvarsfraskrivelse fra Høyre, som selv har budsjettert med inntekter fra eiendomsskatten på omtrent samme nivå, sier Pinnerød til Nettavisen, og påpeker:





- Det er ikke noe mål for oss i Arbeiderpartiet at eiendomsskatten skal være høy, og vi har stor forståelse for at det for enkelte kan oppleves krevende. Likevel rapporterer kemneren om at det ikke er økninger i tvangsinnfordringer siden jeg ble ordfører. Den økningen som har vært av betydning de siste årene skjedde mens Høyre selv styrte kommunen, sier hun.







Pinnerød sier samtidig at Arbeiderpartiet vil være de første til å vurdere nivået på eiendomsskatten, når økonomien i Bodø kommune tillater det.





- Det vil i så måte hjelpe på med ei regjering som prioriterer god kommuneøkonomi. Samtidig er det viktig for meg å understreke at eiendomsskatten er viktig for å utvikle kommunen videre og sikre gode velferdstjenester til de som trenger det. Nå håper jeg at vi får et regjeringsskifte hvor man prioriterer skole og eldre for alle framfor skattekutt til de som har mest fra før, sier ordføreren.





- Kan ikke bare skrive ut skatt



Høyres kommunalpolitiske talsperson, Ingjerd Schou, mener kommunene må være forsiktige med å ta inn for mye eiendomsskatt.

- Hver gang man trenger penger til gode velferdsformål, må man ta et politisk lederskap og ikke bare skrive ut skatt, sier Schou til Nettavisen.

Hun og Høyre ønsker likevel ikke å forby den omstridte skatten.

ADVARER: Høyres kommunalpolitske talsperson, Ingjerd Schou, advarer kommuner mot å ta inn for mye i eiendomsskatt.

- Vi har vært veldig tydelig på at det er opp til kommunene om hvorvidt de skal ha eiendomsskatt. Men det vi har gjort i regjering, og har fulgt opp i Stortinget, er å ikke lenger straffe kommuner som ikke har hatt eiendomsskatt, sier Schou.

Hun understreker samtidig at kommuneøkonomien har blitt bedre med dagens regjering, og at behovet for eiendomsskatt derfor er mindre.

- Kommuneøkonomien har blitt mye bedre med oss, og flere har overskudd. Vi sikrer muligheten for gode velferdstjenester for folk, som skole og helse som betyr mest i hverdagen, sier Schou.

Les også: Oslo tjente 70 prosent mer enn ventet på eiendomsskatt

- All grunn til å reagere på det



- Hva tenker du om Bodø som har høyest eiendomsskatt i landet?

- Det er all grunn til å reagere på det. Det er viktig å ikke bruke mer anne man har, sier Høyre-politikeren.

Hun mener også et eiendomsskatten kan ha vært en medvirkende årsak til tvangssalgene har økt i byen.

- Jeg tror tvangssalg er veldig sammensatt, men klart det kan være en medvirkende årsak. Det er et ytterlige incitament for å se på andre måter å hente inn pengene på, sier Schou, og legger til:

- Folk bor i hjemmene sine som noe av det viktigste mange har investert i. Man skal være meget lydhøre i den type utvikling på skattenivået for eiendomsskatt, sier hun.