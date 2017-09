Ekspert: - Støre burde betalt for tjenestene

Tjener tre millioner på omstridt byggeprosjekt. Fikk gratis salgshjelp fra venn.

Da Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre (57) solgte seg ut av det omstridte eiendomsprosjektet på Ensjø i Oslo, fikk han gratis salgshjelp av sin nære barndomsvenn, og Gro Harlem Brundtlands sønn, Knut Brundtland (58).

Støre kjøpte seg inn i prosjektet for 1,5 millioner kroner, og Brundtland forhandlet seg fram til at de øvrige eierne i prosjektet betaler 4,5 millioner kroner for kjøpe ut Støre.

Nå mener jusprofessor ved Universitetet i Oslo, Hans Petter Graver, at Støre burde ha takket nei til vennetjenesten, eller betalt vanlig vederlag for den, skriver NRK.

- Det som er problematisk er at her snakker vi om gaver han får i forbindelse med sin næringsvirksomhet. Personlige gaver, som man får i forbindelse med familiebegivenheter eller vennebegivenheter er ikke problematisk, men når man har en utstrakt næringsvirksomhet slik Støre har, og man har den posisjonen han har, så bør man ikke motta eller gi gaver i forbindelse med det.

Graver får støtte fra Eivind Furuseth, jurist med doktorgrad og førsteamanuensis ved BI.

- Det er betenkelig at Støre takket ja til dette. Han burde enten takket nei og avstått fra tjenesten, eller insistert på å betale, sier han til NRK.

Ekspertene er likevel enige om at Jonas Gahr Støre ikke har gjort noe formelt galt.

Aps kommunikasjonssjef Camilla Ryste skriver i en e-post til NRK at det ikke var Brundtlands selskap, men Brundtland som privatperson, som utførte vennetjenesten, og at Støre tilbød seg å betale for det.

