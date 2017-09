Erna er fortsatt folkets favoritt på NRK-måling

46,3 prosent av de spurte vil at Erna Solberg skal fortsette som statsminister.

En ny statsministermåling utført av Norstat for NRK viser at Høyre-leder og statsminister Erna Solberg fortsatt er folkets favoritt.

46,3 prosent av de spurte vil at Erna skal styre landet, 39,1 prosent holder en knapp på Ap-leder Jonas Gahr Støre.

- På meningsmålingene er det jo et tydelig borgerlig sig fremover i denne valgkampen. Også er det en uke hvor Arbeiderpartiet har prøvd å angripe meg som statsminister mye i debatten. Jeg syns det står seg godt etter den siste uken, sier Solberg selv til NRK.

Gjennomsnittet av meningsmålingene de siste sju dagene viser at det i praksis er dødt løp mellom blokkene, melder NTB. Basert på snittet som utarbeides av Poll of polls , ligger Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt an til å få 85 mandater – mot 84 til Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF.

Gjennom valgkampen har Arbeiderpartiet hatt en fallende kurve, Fremskrittspartiet har styrket seg og Miljøpartiet De Grønne har så vidt klatret over sperregrensen. Høyres oppslutning har vært stabil.

Oppslutningen om partiene i gjennomsnitt på målingene den siste uken er slik, med mandater i parentes: Ap 26,9 (48), Høyre 24 (41), Frp 15,6 (28), Sp 9,7 (17), KrF 4,9 (8), Venstre 4,0 (7), MDG 4,4 (8), Rødt 3,4 (2), andre 1,7 (0).

Dersom Venstres oppslutning justeres til 3,99 prosent og de øvrige partiene holdes uendret – endres styrkeforholdet mellom blokkene til 87 rødgrønt inkludert MDG og Rødt mot 82 til de borgerlige.

