Erna fortsetter som statsminister, 88 mandater til de borgerlige

Prognosene viser borgerlig flertall.

De første prognosetallene fra Valgdirektoratet ble presentert klokken 21 mandag kveld.

Prognosen viser at Erna Solberg ligger an til å fortsette som statsminister, med 88 mandater til de borgelige.

TV2s prognose og VGs valgdalgsmåling viser også borgerlig flertall.



Tilbakegang for Ap



Prognosetallene like etter 21.00 viser at Arbeiderpartiet ligger an til å bli det største partiet med 27,8 prosent. Dette er likevel en kraftig tilbakegang for Arbeiderpartiet, og Ap ser dermed ut til å bli valget store taper.

Høyre ligger an til å få 25,7 prosent, mens Frp ser ut til å få 15,3 prosent.

Senterpartiet får 9,8 prosent i prognosen.

Både SV og Venstre med henholdsvis 5,8 prosent og 4 prosent.

KrF ligger helt i grenseland med 3,9 prosent.

MDG og Rødt havner begge under sperregrensen med henholdsvis 3,3 prosent og 2,6 prosent.

TV 2: Borgerlig flertall

TV2s prognose viser også et fornyet borgerlig flertall med med 91 av 169 mandater til de borgerlige:

Ap: 26,4, -3,4 (48 mandater)

SV: 6,2, +2,1 (11 mandater)

Rødt: 2,5 +1,4 (1 mandat)

Sp: 9,3, +3,8, (17 mandater)

KrF: 4,3 -1,3 (8 mandater)

MDG: 3,3, +0,5 (1 mandat)

Venstre: 4, -1,2 (7 mandater)

Høyre: 26,7, -0,1 (48 mandater)

Frp: 15,7, -0,6 (28 mandater)

VG: Borgelig flertall

Ifølge VGs valgdagsmåling beholder de borgerlige flertallet i Stortinget med 88 av 169 mandater.

VGs valgdagsmåling viser et fortsatt borgerlig flertall. Arbeiderpartiet er største parti på målingen, med 26,6 prosent oppslutning. Det sikrer 48 mandater. Høyre får en oppslutning på 24,2 prosent på valgdagsmålingen, noe som gir 43 mandater.

Etter det NTB får opplyst er VG alene om å lage valgdagsmåling i år. I tillegg kommer det prognoser fra Valgdirektoratet fra klokka 21 og utover. Dessuten vil TV 2 utarbeide sin egen prognose som også vil bli oppdatert gjennom valgkvelden.

En prognose baserer seg på innrapporterte resultater, mens en valgdagsmåling er en undersøkelse som gjennomføres på valgdagen. Det skjer ved at velgere blir spurt om hva de har stemt.

En millioner forhåndsstemt



Totalt er det 169 representanter på Stortinget. For å få flertall må en blokk ha minst 85 mandater.

Prognosen fra Valgdirektoratet er basert på de ferdig opptalte stemmene før klokka 21, skriver NRK. Mer enn en million nordmenn, altså 27,3 prosent av velgerne, har forhåndsstemt i år. I tillegg er det enkelte stemmelokaler som har stengt før klokka 21, og som derfor har talt opp stemmene.

Prognosen vil endre seg utover kvelden. De ferdigtalte stemmene i hver kommune blir sammenlignet med tidligere resultat i samme kommune, og man kan på denne måten anslå de ulike partienes fremgang eller tilbakegang.

