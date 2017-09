Erna Solberg: - Listhaug har lært noe

Statsministeren mener ikke det var uklokt av Sylvi Listhaug å besøke Sverige.

GRENSEN (Nettavisen): Denne uken besøkte innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) Sverige, et besøk som har skapt sterke reaksjoner både her hjemme og i vårt naboland.

Statsminister Erna Solberg (H) mener imidlertid ikke at det var uklokt av Listhaug å besøke innvandringsbydelene i Stockholm.

- Det er hennes valg at hun gjennomfører en tur, og det er ikke uklokt av en politiker å reise og besøke et annet land, ha møter og lære av ting. Det har vi alle gjort. Jeg besøkte integreringsprosjekter i mange land da jeg var minister med ansvar for dette, sier Solberg til Nettavisen.

Statsminister Erna Solberg er fredag gjesteredaktør i Nettavisen.



LISTHAUG-STØTTE: Statsminister Erna Solberg, som fredag er gjesteredaktør i Nettavisen, støtter Listhaugs omstridte Sverige-tur.

- Hun har fått et barn



- Men du besøkte vel ikke prosjektene to uker før valget?

- Nei, og så er det litt spesielt at Sylvi Listhaug har fått et barn. Hun har ammet fram til nå, så det har vært litt mindre tid. Så dette har vært planlagt en god stund, sier Solberg, og legger samtidig til:

- Men det ble litt lite fokus på det som det skulle være fokus på, innholdet og hva som er utfordringene i integreringen, sier hun.

- Hun sier hun dro for å lære, men det må jo ha vært en politisk motivasjon her også?

- Jo, men man velger ofte et sted man vil lære ut fra en politisk motivasjon, for å se hvordan opplevelsen er. Det gjør alle politikere som er ute og reiser. De har en tanke med hvorfor de reiser for å lære og se hva som har skjedd, sier statsministeren.

Hun slår tilbake mot de som har kritisert Listhaug for at Sverige-turen var et rent valgkampstunt, og ikke bare en tur for å lære.

- Jeg har jo snakket med Sylvi, og jeg vet at hun også har lært ting, at det er spørsmål rundt arkitekturen, hvordan boligmarkedet fungerer i Sverige og mange ting som bidrar til denne konsentrasjoen av store innvandrergrupper i enkelte områder, sier Solberg.

OPPSTYR: Med horder av journalister på slep besøkte innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) bydelen Rinkeby i Stockholm denne uken.

- Jeg synes det er leit



Migrasjonsminister Heléne Fritzon avlyste som kjent sitt møte med Listhaug like før hun landet på svensk jord. Det synes Solberg var synd.

- Jeg synes jo det var leit. Det sa jeg også den dagen møtet ble avlyst på så kort varsel. Jeg tror det alltid er lurt å møte folk, og fortelle hvis man er uenig i den oppfatningen de har og hva som er utfordringene. Det skaper et bedre grunnlag for å forstå hverandre, sier hun.

- KrF og Venstre er sterkt kritisk til Listhaug. Setter hun en borgerlig samarbeidsavtale i fare?

- Asyl- og innvandringsområdet er et område hvor det er ganske stor forskjell fra Fremskrittspartiet til KrF og Venstre. Det har vi klart å løse gjennom gode tiltak og gode kompromisser. Det gjorde vi i Nydalen, og det mener jeg vi vil klare å gjøre fremover også, sier Solberg.

