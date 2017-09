Erna Solberg møtte pressen: - Vi har ikke hastverk

Erna Solberg møtte pressen på statsministerens kontor.

- Vi har ikke hastverk, sa Høyre-leder Erna Solberg om arbeidet med å finne et regjeringsgrunnlag med samarbeidspartiene da hun tirsdag møtte pressen etter stortingsvalget.

Vil ikke svare om Listhaug

På direkte spørsmål gjorde Solberg det klart at hun ikke kommer til å si opp noen statsråder på direkten med norsk presse.

- Det er ikke noen forestående endringer i regjeringen, gjentok Solberg på spørsmål fra Nettavisen om det vil være plass til Sylvi Listhaug i regjeringen framover.

Listhaug selv har allerede varslet at hun ønsker å fortsette.

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg møtte pressen klokka 12 for å kommentere stortingsvalget.

Med 89 mandater i ryggen har Erna Solberg og Høyre sikret valgseieren sammen med Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Men først må hun snekre sammen en regjeringsplattform. Venstre og Kristelig Folkeparti har ikke hatt noe ønske om at Frp fortsatt skal sitte i regjering og Solberg hadde ingenting å fortelle om hvordan hun ønsker å gå fram nå - annet enn at det fortsatt er hennes primære ønske å få til et samarbeid med alle de fire partiene.

- Velgerne har sagt at de ønsker mer

- Vi har opplevd å få stor tilslutning til det vi har stått for og et grunnlag for å styre videre, sa Solberg innledningsvis.

- Den politikken vi har stått for har vist seg å virke, og velgerne har sagt at de ønsker mer av det, sa Solberg og la til at regjeringen har arbeidet med vanskelige reformer.

- Til tider har det vært i motbakker, sa Solberg om tunge reformer som politireformen.

- Men jeg tror det er viktig når man er for en reform å stå for den, sa hun.

Takket partiorganisasjonen

Solberg takket de mange frivillige i Høyres organisasjon og sa partiet har ført en valgkamp preget av godt humør:

- Vi har i valgkampen forsøkt å snakke om egne løsninger og hva vi vil. Så skal vi ikke undervurdere at Høyres organisasjon har klart å banke på 700.000 dører de siste ukene. Det er en grasrotseier for et parti som mobiliserer utrolig mange frivillige.

- Det er ikke mulig å se på dette som et distriktsoppgjør om man ser på Høyres oppslutning, sa Solberg videre og trakk fram tall for enkelte fylker, blant annet Sogn og Fjordane og Nordland.

- I et fylke som Nordland har vi gått littegrann tilbake til tross for diskusjon om Andøya og Vesterålen.

- Jeg tror folk brukte ferien på å tenke seg om. Tror folk oppfattet regjeringen i dag som det trygge alternativet i norsk politikk.

