Erna Solberg om Sylvi Listhaug: - Vi sier ikke opp noen nå

Erna Solberg avviser at hun har umiddelbare planer om å kvitte seg med sin kontroversielle integreringsminister Sylvi Listhaug.

- Jeg har ingen planer om å gjøre noen endringer i regjeringen nå. Så skal vi fire partiene snakke sammen om politiske saker. Det har ingenting med Sylvi Listhaug å gjøre, sier statsminister Erna Solberg (H) til Nettavisen.

Solberg møtte pressen tirsdag etter den historiske valgseieren til de borgerlige partiene.

- Hvor trygg føler du deg på at den sittende blå regjeringen fortsetter?



- Vi kommer til å fortsette denne regjeringen en god stund fremover. Så får vi se hvordan de to andre partiene stiller seg når vi har diskutert, sier hun til Nettavisen.

- Hvordan vurderer du alternativene til dagens regjering, som at Høyre går i regjering alene eller at Frp blir byttet ut med KrF og Høyre?

- Jeg har ingen kommentarer til slike spekulasjoner. Nå skal vi fire partiene på borgerlig side snakke sammen og utifra det skal vi finne løsninger på politikk for folk, sier Solberg.

- Både Høyre og Frp gjorde et brakvalg i Sylvi Listhaugs hjemfylke Møre og Romsdal. Hvor mye av æren fortjener Listhaug for det?

- Når Høyre gjorde et godt valg, bør vi takke Høyres lokale politiker for det, til tross for at de hadde stor konkurranse fra Sylvi og Jon Georg Dale, sier Solberg.

Hun er også optimistisk for at hun klarer å beholde støtten til KrF gjennom den neste fireårsperioden.

- Nøkkelen til å beholde støtten til KrF er å skape et samarbeid der de føler at de får mer igjen for å samarbeide med regjeringen. Alternativet vil være å skape kaos i norsk politikk og gjøre store endinger, sier Solberg.

