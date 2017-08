Fortsatt rødgrønt flertall på fylkesmålingene

Ap, Sp og SV har flertall med 87 mandater i en beregning basert på fylkesmålinger. På de nasjonale målingene må Støre i tillegg ha støtte fra MDG eller Rødt.

Gjennomsnittet av de åtte nasjonale meningsmålingene som så langt er publisert i august, gir ifølge Poll of polls 84 mandater til de tre rødgrønne partiene. Det er ett mandat under det som trengs for å få flertall på Stortinget.

Først når mandatene til Miljøpartiet De Grønne eller Rødt tas med i regnestykket, vipper flertallet i favør av Ap-leder Jonas Gahr Støre. MDG er inne med to mandater og Rødt med tre på gjennomsnittet av augustmålingene så langt.

Derimot er det rødgrønt flertall når Poll of polls beregner mandatene med utgangspunkt i de 21 ferskeste målingene som er tatt opp i samtlige av landets 19 fylker. Da ender Ap, SV og Sp med 87 mandater, mot 77 totalt for Høyre, Frp, Venstre og KrF.

Fram for SV og Sp

SV og Senterpartiet gjør det sterkere på snittet av fylkesmålingene enn på de nasjonale målingene, mens det er omvendt for regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet.

SV er inne med ti mandater og 5,5 prosent oppslutning basert på fylkesmålingene, mot ni mandater og 5,1 prosent på de nasjonale målingene. Sp har henholdsvis 11,9 prosent og 22 mandater basert på fylkesmålingene og 10,7 prosent og 20 mandater på det nasjonale gjennomsnittet.

Høyre har 44 mandater og 23,7 prosent på det nasjonale snittet, men synker til 43 mandater og 23,2 prosent når det beregnes et landsgjennomsnitt basert på de fylkesvise målingene. Frp er to i minus fra 25 mandater nasjonalt til 23 fylkesbasert, med en oppslutning på henholdsvis 13,4 og 12,6 prosent.

Ned for Ap

Trenden med tilbakegang for Ap som man kan lese ut av snittet på de nasjonale meningsmålingene gjør seg gjeldende også på fylkesmålingene. For fire uker siden lå Ap på 31,8 prosent i et landsgjennomsnitt basert på fylkesmålinger, mot 29,4 prosent nå. Det er ned tre mandater fra 58 til 55.

Tilbakegangen for Sp er noe svakere på fylkesnivå enn nasjonalt, mens Høyre går fram siste fire uker på fylkesmålingene fra 20,9 prosent til 23,2 prosent.

Også MDG har løftet seg på fylkesmålingene, fra 3,4 prosent og to mandater for fire uker siden til 3,9 prosent og tre mandater på snittet nå.

18 av de 21 fylkesvise meningsmålingene er tatt opp i løpet av august, ni av dem i løpet av den siste uka. To av målingene skriver seg fra juli og en fra juni. 14 av målingene er utført av InFact, fem målinger er utført av Resons, mens Sentio står bak to av målingene. Ved tre av målingene er antall respondenter ikke publisert. Totalt antall respondenter for de øvrige 19 målingene er 15.529.