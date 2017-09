Frp-politiker får kritikk for lenke til innvandringsfiendtlig nettsted

AUF mener Frps Tor André Johnsen viderebrakte hatefulle ytringer da han delte en artikkel om en AUF-politiker med innvandrerbakgrunn.

– Å legge ut en artikkel med så hatefulle og rasistiske ytringer fra et nettsted kjent for falske nyheter, er virkelig å gå over streken, sier nestleder i AUF, Ina Rangønes Libak, til Dagbladet.

Artikkelen hos nettstedet 24avisen.com handler om et intervju den 17 år gamle AUF-politiker Anujan Kathir ga til NRK på valgkvelden. Johnsen delte saken onsdag, sammen med kommentaren:

«Hææ? Seriøst? Er det 1. april eller er det slike folk Ap satser på fremover». Ifølge Dagbladet fjernet Johnsen innlegget torsdag. Avisen har ikke lyktes med å komme i kontakt med stortingspolitikeren fra Frp.

Både Frps informasjonsleder Kristian P. Larsson og statssekretær Petter Kvinge Tvedt fra Frp viser til at Johnsen selv må svare for innlegget.

– Ikke noe å kommentere. Innlegget er nå slettet. Johnsen må selv svare for hva han har postet, skriver Tvedt til Dagbladet.

Statsminister Erna Solberg (H) går kraftig i rette med Frps Tor André Johnsen for at han delte en artikkel fra et innvandringsfiendtlig nettsted på Facebook.

– Selvfølgelig mener jeg dette er helt håpløst, noe det meste som står i 24avisen er, skriver Solberg på Twitter torsdag.

Meldingen kom etter at Aps partisekretær Kjersti Stenseng, også det på Twitter, ville vite hvordan Solberg reagerte på artikkelen Johnsen delte. Det var NRK som først omtalte Twitter-utvekslingen.

Johnsen har også tidligere delt artikler fra nettstedet.

Stortingspolitikeren Tor Andre Johnsen fra @frp_no liker å hetse unge norske politikere og samfunnsdebattanter! @erna_solberg @sumaya_jirde pic.twitter.com/h3CCDTw9Td — Karl Eldar Evang (@KarlEldar) 14. september 2017

