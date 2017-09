Frp vil gjøre fengsels-avtalen med Nederland permanent

- Utenlandske borgere er sterkt overrepresentert i norske fengsler. Når de uansett skal sendes ut er det greit å gjøre det via et fengsel i utlandet, sier justisminister Per-Willy Amundsen til Nettavisen.

Tirsdag presenterte Nettavisen nyheten om at regjeringen forlenger avtalen Norge har med Norgerhaven fengsel i Nederland. Den løper dermed til 1. oktober 2019.

Men på sikt ønsker Fremskrittspartiet (Frp) å spikre en permanent avtale i Nederland. Tanken er at det bare skal være straffedømte utenlandske statsborgere som allerede er utvist fra Norge som skal sone her. I dag er det også norske statsborgere som soner dommer i Nederland.

Justisminister Per-Willy Amundsen.

Frp kommer til å gå i gang med arbeidet så snart neste stortingsperiode tar til i høst.

- Skal uansett ut

- Mange av de som soner i norske fengsler er utenlandske statsborgere. De er sterkt overrepresentert. Når de uansett skal sendes ut er det greit å gjøre det via et fengsel i utlandet, sier justisminister Per-Willy Amundsen til Nettavisen.

- Det blir ikke noe dyrere for den norske stat og all erfaring tilsier at ordningen med fengselet i Nederland fungerer godt, derfor ønsker vi å få på plass en permanent løsning. Dette skal vi jobbe for i neste stortingsperiode. I denne runden har det vært en prioritet å få forlenget den nåværende avtalen. Derfor har vi ikke begynt dette arbeidet tidligere.

Foreløpig har ikke en permanent løsning vært samtaletema med nederlandske myndigheter, men Amundsen har også en ambisjon om å få leieavtaler på fengselsplasser i flere land.

- På lenger sikt bør vi se på muligheter for å kjøpe ytterligere soningsplasser i andre land hvor utenlandske kriminelle skal sone. Målet må være at vi ikke skal ha soningskøer i Norge.

Stortingspolitiker Kari Henriksen i Arbeiderpartiet er kritisk til Frps siste utspill.

- Vi har mottatt veldig mye kritikk fra mange. Arbeiderpartiet (Ap) er sterkt imot ordningen med Nederland og mange politikere har ønsket å stoppe den. Nå viser historien at dette var et riktig tiltak. Dette er en god ordning som er godt egnet for personer som sitter på soning og uansett skal utvises fra Norge, sier justisministeren engasjert.

Ap: - Helt galt

Nettopp Arbeiderpartiet gjentar kritikken på Frps valgkamputspill.

- Dette mener vi er helt galt. Det trekker Kriminalomsorgen i en annen retning enn den retningen som har stor oppslutning hos folk i Norge. Personer som har begått kriminalitet skal komme ut av fengsel mindre kriminelle, sier medlem av justiskomiteen på Stortinget Kari Henriksen til Nettavisen.

- Regjeringens store fallitt i Kriminalomsorgen er at de ikke har fått på plass tilstrekkelig soningskapasitet i Norge. Etter fire år i regjering velger Høyre og Frp nok en gang å skyve på de store investeringene for å gjøre Norge mer trygt. De velger å bruke rundt 300 millioner kroner på ett år til midlertidige tiltak for menn i utlandet fremfor varige arbeidsplasser i Norge. Det er en alvorlig feilprioritering.

Menneskerettigheter

Ap mener også at det er brudd på menneskerettighetene bare å ha personer med utenlandsk statsborgerskap i ett fengsel. Henriksen viser til en Proposisjon til Stortinget som Frp har undertegnet.

I kapittel 4.2, hvor forbudet mot diskriminering omtales, heter det blant annet (les det aktuelle kapittelet på side 10 i proposisjonen her):

«Grunnloven § 98 stadfester at alle er like for loven og at intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.

(...). Lovgivningen skal forby enhver form for forskjellsbehandling og sikre alle likeverdig og effektiv beskyttelse mot forskjellsbehandling på grunn av rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller stilling for øvrig.»

Frp-leder Siv Jensen har tidligere tatt til orde for å bryte menneskerettighetene for å få Krekar ut av Norge. Innvandringsminister har også uttalt at hun vil utfordre menneskerettighetene for å få en strammere innvandringspolitikk, noe hun fikk kritikk for av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Linn Louise Sandaker Hannon, jusstudent og medarbeider i Jussbuss.

Ap poengterer at statsminister Erna Solberg (H) har avvist at den blå-blå regjeringen skal gjennomføre et omstridt Frp-forslag om å internere asylsøkere uten ID-papirer i lukkede mottak.

- Solberg har sagt at menneskerettighetene ikke skal brytes. Enten er utspillet om permanent fengsel for utenlandske statsborgere en tapt sak for Frp ellers har de forhåpninger om at Solberg vil gå inn for denne typen endring som store deler av det norske folk til nå ikke har ønsket, sier Henriksen.

- Med en blå-blå regjering har vi hatt fire tapte år.

Krass kritikk

Så sent som i mars i år fikk regjeringen kritikk av Sivilombudsmannen (SOM) for soningsforholdene i Nederland.

«Funn under besøket viste at innsatte som overføres til Norgerhaven fengsel ikke er sikret et tilstrekkelig vern av norske myndigheter mot tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling», heter det i rapporten fra Aage Thor Falkanger.

Her kan du lese hele rapporten. Videre bemerker Falkanger følgende:

Organisasjonen Jussbuss, som bidrar med gratis rettshjelp, uttalte seg kritisk om ordningen med soningsplasser i Nederland til Nettavisen så sent som tirsdag.

Fengselscelle i Norgerhaven fengsel i Nederland.

- Vi har vært kritiske til avtalen helt fra begynnelsen, og er kritiske til at avtalen forlenges. Prinsipielt sett er det flere problemer med avtalen, noe som gjør at den ikke burde vært inngått i utgangspunktet, skrev medarbeider Jussbuss og jusstudent Louise Sandaker Hannon i en mail til Nettavisen.

Arbeiderpartiet støtter denne kritikken, men justisministeren lar det prelle av at det også kom frem i den kritiske rapporten at fanger i Norgerhaven fengsel i Nederland ikke får tilstrekkelig med rehabiliteringstiltak.

- Etter norske forhold er dette irrelevant. Forholdene i Nederland er ikke kritikkverdig. Det som kommer frem om det er mindre relevant. De som er utvist skal uansett ikke tilbake til Norge.

