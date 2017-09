Gro Harlem Brundtland mener at den dårlige oppslutningen rundt Arbeiderpartiet, skyldes små forskjeller mellom høyre- og venstresiden i norsk politikk.

- Jeg tror at den skillelinjen mellom et Høyre/Frp-basert regime, og et Arbeiderparti-basert samarbeid på venstresiden, det skillet har til dels blitt mindre tydelig for mange. Skillelinjene har blitt tilsmurt, sier tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland til VG.

Brundtland gir norske oljemilliarder skylden.

- Årsaken er at det er så mange oljemilliarder som har rullet inn i budsjettene. Du har hatt skattelette samtidig med at det har vært en økning i budsjettene, sier Brundtland.

Brundtland sier at det snart er slutt på å øse ut oljemilliarder, og at folk da vil merke forskjell på om de velger skattekutt eller velferd.

Hennes erkerival Kåre Willoch kommenterer at: - Dette er jo helt uriktige påstander.

- At det skulle være typisk for Høyre å drive reduksjoner i velferden er galt. Slik har det aldri vært. Etter det dramatiske fallet i oljeprisen og den voldsomme nedgangen i oljenæringen, så var det naturlig å bruke mer penger enn før for å komme tilbake til gode tider, sier han til VG.