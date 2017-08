Hareide (KrF) på glid om bevæpning av politiet

- Jeg er åpen for lettere tilgjengelighet.

I kjølvannet av terrorangrepet i Barcelona og Cambrils denne uka, der 14 mennesker ble drept og mange flere skadet, samt knivangrepene i finske Åbo, har debatten om bevæpning av polititet i Norge igjen blusset opp.

PST har blant annet uttalt at «det er all grunn til å forvente terrorangrep i Norge i år». Trusselbildet i Norge er dog ikke blitt endret etter Barcelona-terroren, og kommunikasjonsdirektør i PST, Tore Hugubakken, understreker at det fortsatt er svært liten mulighet for å bli personlig rammet av et eventuelt terrorangrep på norsk jord.

Leder av Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, går ifølge NRK nå hardt ut, og mener at norsk politi setter liv i fare ved at polititjenestemenn ikke bærer våpen. Han krever midlertidig bevæpning over hele landet etter de siste terrorangrepene denne uka.

- Plutselig dukker det opp, og da er det, som vi i Politiets Fellesforbund tidligere har sagt, at tid kan utgjøre forskjellen på liv og død. Slik situasjonen er nå, gambler man faktisk med liv, sier Bolstad til NRK.

Bolstad har dessuten tidligere gått inn for generell bevæpning av norsk politi.

Hareide: - Vi må se på regelverket



Søndagens gjesteredaktør i Nettavisen, Knut Arild Hareide (KrF) maner til besinnelse, men er likevel på glid når det gjelder regelverket om bevæpning av politiet i Norge.

GJESTEREDAKTØR: KrF-leder Knut Arild Hareide (t.v.) er gjesteredaktør i Nettavisen søndag. Her sammen med frontsjef Henrik Meidell.

- Jeg vil være med på å se på regelverket, og vurdere om vi skal gjøre noe med føringene for når og hvordan politiet skal bevæpnes, sier Hareide til Nettavisen.

Han mener det kan være aktuelt å gjøre det lettere for polititjenestemenn å få tilgang til våpen ute på oppdrag. KrF-lederen er dog ikke for permanent 24-timers bevæpning av norsk politi.

- Vi ønsker å bevare prinsippet om å ikke gå bevæpnet så langt det lar seg gjøre, men jeg er åpen for at våpen kan være lettere tilgjengelig for politiet enn det regelverket vi har i dag, sier Hareide.

Viser til Storbritannia



I Europa er det få land hvor politiet ikke bærer våpen på permanent basis, og i Norden er det kun Norge og Island som ikke har væpnet politi. Hareide påpeker at Storbritannia, som også er et av landene som nylig har opplevd terroraksjoner, heller ikke har den type bevæpning Politets Fellesforbund nå tar til orde for.

- Det er verdt å merke seg at Storbritannia ikke har endret sitt regelverk, til tross for at de har opplevd forferdelig terror for bare kort tid siden. Bevæpning kommer også med en kostnad for samfunnet, det er en viktig verdi i seg selv at vi har høy tillit til politiet i Norge for eksempel, sier Hareide.

Bolstads krav om midlertidig bevæpning av politiet over hele landet får støtte av stabssjefen i Oslo-politiet Johan Fredriksen, mens hos politidirektoratet ser de ingen grunn til endre bevæpningen i Norge nå. Direktoratet viser til at det ikke foreligger noen ny, oppdatert trusselvurdering fra PST etter de ferske terroraksjonene.

Det vil si at nivået tilsier ubevæpnet politi.

- Vi følger selvfølgelig situasjonen i hele Europa veldig nøye, men vi har også et regelverk som er basert på at vi er et ubevæpnet politi, og det er det vi må følge, sier Knut Smedsrud, beredskapsdirektør i politidirektoratet, til NRK.