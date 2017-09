Hareide: – Jeg kunne gjort en bedre jobb

Knut Arild Hareide var ikke fornøyd med innsatsen i valgkampens siste partilederdebatt, men KrF-lederen har ingen planer om å trekke seg.

– Jeg var litt irritert. For debatten handlet om hvilken retning vi skulle ha for Norge. Og vi kan diskutere om Høyre vil senke skattenivået med noen promille eller Ap vil øke det noen promille, men jeg synes problemstillingen er om vi går mot et sorteringssamfunn. Jeg ville utfordre Ap på det. De er jo et parti som sier at alle skal med, sier Hareide til VG.

Men så langt kom han aldri, og KrF-lederen fikk jevnt over terningkast to og tre av medienes eksperter. Etter debatten fredag fikk han ikke sove.

– Jeg tenker at jeg kunne gjort en bedre jobb i denne valgkampen. Det er jeg ikke i tvil om. Det jeg føler, er at vi har så god politikk at jeg skulle fått den bedre fram, sier KrF-lederen til avisen.

Han tror likevel KrF-erne nok tenker at han har gjort en grei jobb, og har ingen planer om å trekke seg.

– Jeg må tåle evalueringer etter valgkampen, men jeg synes at KrFs politikk er så viktig at om vi ikke oppnår det vi ønsker, så skal jeg i alle fall si at jeg stiller meg til disposisjon, sier Hareide.

