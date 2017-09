Hareide freder Solberg, men ikke i fire år

KrF-leder Knut Arild Hareide sier at en Høyre- og Frp-regjering ikke vil bli fredet i fire år, selv om han ikke vil felle en slik regjering rett etter valget.

En ny måling utført av Respons analyse for Aftenposten, Adresseavisen og Bergens Tidende viser borgerlig flertall, med 88 mandater til de fire borgerlige partiene og 81 til de øvrige.

Gitt at det blir borgerlig flertall og statsminister Erna Solberg (H) foretrekker å fortsette i regjering med Frp, blir det uten noen som helst form for avtale som gjør KrF til et støtteparti, slår Hareide fast overfor Vårt Land.

Men det betyr ikke at KrF aktivt vil bidra til en blåblå avgang valgnatten, legger han til.

– Det er naturlig at Erna fortsetter. Når vi har pekt på henne som statsministerkandidat, blir det rart å felle henne etter valget, også dersom hun velger å bli sittende med Frp, sier KrF-lederen.

På spørsmål om hvor lenge han vil frede Fremskrittspartiet i regjering, sier Hareide at det er opp til den politikken en slik regjering vil legge fram.

Har du sett denne populære videoen?