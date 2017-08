Hareide med klar beskjed til førstegangsvelger Wathne: - Derfor må du si nei til søndagsåpne butikker

Statsministerkandiatene har kommet med sine «frierier», og her er Hareides melding.

TV 2s profilerte sportsanker Davy Wathne (67) er førstegangsvelger dette valget, etter at han sa fra seg sitt amerikanske statsborgerskap for ett år siden, som en protest mot Donald Trumps presidentkandidatur i USA.

Den samfunnsengasjerte bergenseren har dog ikke bestemt seg for hva han skal stemme.

Dette er altså første gang Davy Wathne skal stemme i et norsk valg, og de to statsministerkandidatene Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre (Ap) har kommet med hvert sitt frieri til Wathne og andre førstegangsvelgere. Det kan du lese mer om her.

Hareides redaktørblogg: Norske verdier kan ikke tas for gitt

GJESTEREDAKTØR: KrF-leder Knut Arild Hareide (t.v.) er gjesteredaktør i Nettavisen søndag. Her sammen med frontsjef Henrik Meidell.

Men en ting bet søndagens gjesteredaktør i Nettavisen, Knut Arild Hareide, seg merke i. At en av hjertesakene til Wathne er at han TV 2-profilen ønsker seg søndagsåpne butikker. KrF-lederen er som kjent ikke enig, og kommer her med sitt eget «frieri» til Wathne før han skal velge partiet han skal stemme på.

- Hør her, Davy. Om vi skal gå bort fra ordningen vi har i dag, og åpne for søndagsåpne butikker, så vil det han noe å si for familien som vanligvis går på Brann stadion sammen på søndager for å heie på laget sitt. For da må plutselig mammaen jobbe i butikken, mens pappaen er satt opp på vakt som bussjåfør, sier Hareide til Nettavisen.

Familiemiddag og idrett



Søndagens gjesteredaktør mener det er én viktig grunn til å være imot en generell åpning for søndagsåpne butikker.

- Vi trenger en dag som først og fremst handler om tid til å være sammen, sier Hareide.

- Det er allerede seks dager med full shopping. Om søndag blir en den store shoppingdagen mister vi muligheten til at det er dagen for familiemiddag og for eksempel idrettsaktivitet, sier KrF-lederen.

Han håper Davy hører etter, og vil la seg overbevise om at at det er riktig å stemme imot søndagsåpne butikker.

- Husk, Davy, de som jobber i butikken, de som styrer butikken, kirka, miljøbevegelsen, idrettsbevegelse, LO og NHO, ingen av disse vil ha søndagsåpne butikker, sier Hareide.

- Det vil påvirke deg også



KrF-lederen har forståelse for at Wathne og andre tenker at det er «så kjekt for meg» å ha tilgang på alle butikker og kunne handle det man vil også på søndager. Han understreker også at han mener markedet må være fritt, til en viss grad - det trenger en viss styring, sier han.

- Selv om det kan være bekvemmelig for den enkelte, så vil det også påvirke den enkelte at kona for eksempel må jobbe i butikken på søndager, den som må vaske, busser som må kjøre og så videre. Det vil påvirke deg det også, minner Hareide om.

Partiene som først og fremst har vært positive til søndagsåpne butikker er Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre. Høyre har dog tatt punktet ut av sitt partiprogram, selv om fylkeslagene i Oslo, Oppland, Trøndelag, samt Unge Høyre kjempet for å få det med.

