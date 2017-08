Her er en Stoltenberg som nå velger Siv Jensen

Lokalpolitiker Hilde Vibeke Stoltenberg er blitt kalt sviker etter utmeldingen fra Ap.

- Det har vært en prosess som har gått over tid, men da Arbeiderpartiet gikk inn for eiendomsskatt, var det dråpen som fikk begeret til å renne over, sier kommunepolitiker Hilde Vibeke Stoltenberg til Nettavisen.

Arbeiderpartiet lokalt på Eidsvoll hadde nemlig gått til valg på å ikke innføre eiendomsskatt, men gikk senere inn for den omstridte skatten.

- Vi sto på stand og sa at vi ikke skulle ha eiendomsskatt, og to år etterpå stemmer man for det. For meg blir det litt feil, sier Stoltenberg.

Onsdag var Frp-leder Siv Jensen gjesteredaktør i Nettavisen, og dette er en av sakene hun ønsker fokus på.

- Får store konsekvenser



Hun mener eiendomsskatten får store konsekvenser for innbyggerne.

- Slik jeg ser det er Eidsvoll en lavinntektskommune. Det er veldig mange eldre som bor i egen bolig og barnefamilier som ikke tjener så godt. For dem blir det en ganske stort inngripen med eiendomsskatt, påpeker Stoltenberg.



Hun forteller at hun brukte lang tid på å finne et nytt parti, før hun endte med å melde seg inn i Frp.



- For meg har det vært viktig å finne et parti som gir oss foreldre valgmuligheter, og at man føler at man blir hørt og er noe for hvermansen, sier Stoltenberg.

- Jeg ble kalt sviker



- Har du fått mye reaksjoner på ditt valg?

- Jeg har fått veldig mange positive tilbakemeldinger fra lokalmiljøet. Du vil jo oppleve litt, alt fra når jeg meldte meg ut fra Ap så ble jeg kalt en sviker. Da jeg gikk inn i Frp, var det noen som mente at det var politikerforrakt. Men for meg, om jeg skal få gjort en viktig jobb som politiker, så må jeg være meg selv og jobbe for det jeg har sagt til velgerne, sier lokalpolitikeren.

- Og så heter du jo Stoltenberg..?

- Det var noen i starten som kommenterte det, men jeg tror de fleste har skjønt at det ikke er etternavnet, men det man mener og sier som betyr noe, sier hun.

For de som måtte lure, hun er ikke i slekt med tidligere statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

GJESTEREDAKTØR: Siv Jensen er glad for å få en Stoltenberg på laget. Onsdag var hun gjesteredaktør i Nettavisen.

Jensen: - Det er et fint navn



Frp-leder Siv Jensen ble så begeistret av overgangen at hun faktisk tok turen hjem til Stoltenberg på Eidsvoll verk onsdag ettermidag.

- Jeg hadde lyst til å møte henne fordi politikk når vi lager den, handler om mennesker og hverdagen til folk. Da må vi synliggjøre konsekvensen av politikken, og det mener jeg hun er et levende bevis på, sier Jensen til Nettavisen.

Jensen sier hun naturlig nok skjønner Stoltenbergs frustrasjon over eiendomsskatten.

- Det er en viktig sak for veldig mange mennesker. Det er en veldig usosial skatt. Den rammer ganske hardt de som har lave inntekter, og det er ikke så lett for folk med lave inntekter å gå ut og kompensere for en økt skatteregning, sier finansministeren i valgkampmodus.

- Det er jo litt morsomt at hun også heter Stoltenberg. Hva tenker du om å få en Stoltenberg i partiet ditt?

- Det er et fint navn, sier Jensen lurt.

