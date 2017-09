Her er Venstres tre hovedkrav til Erna og Siv

Trine Skei Grande (V) går ikke i refjeringsforhandlinger med ultimatum.

Trolig blir ikke engang Lofoten, Vesterålen og Senja vernet i forhandlingene om makt, skriver Dagbladet onsdag kveld.

Det er ennå usikkert hvilke partier soom kommer til å danne regjering. Høyre og Fremskrittspartiet (Frp) er selvskrevne, men både Venstre og Kristelig Folkeparti (KrF) har vært avvisende til å regjere sammen med Siv Jensens Frp.

Vil bli kunnskapsminister

De har også diskutert å ha en løsere støtte til en Høyre/-Frp-regjering. Men dagen etter valget utelukket likevel ikke Venstre å gå i regjering med Frp, og partileder Trine Skei Grande har åpent uttalt at hun kunne tenke seg å bli kunnskapsminister, statsrådsposten som Høyre og Torbjørn Røe Isaksen har i dag.

Dagbladet skriver at partiet vil gå inn i regjeringsforhandlingene med tre hovedkrav som er:

Fortsatt vern av Lofoten, Vesterålen og Senja (kalt LoVeSe)



Flere faglærte lærere i skolen



Fritak for arbeidsgiveravgift for gründerbedrifter



- LoVeSe viktigst

I tirsdagens TV-debatt ga også partileder Trine Skei Grande uttrykk for at vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, er hennes førsteprioritet i regjeringsforhandlingene.

Onsdag kveld meldte bt.no at bare to av Venstres fylkesledere avviser kategorisk et regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet. De fleste vil dog helst ha en ny Solberg-regjering med KrF.

Ifølge en ringerunde lokalavisen har gjort til alle Venstres fylkesledere, mener de fleste – i tråd med partileder Trine Skei Grande – at førstevalget er en blågrønn regjering med Høyre og KrF.

– Det er politikken som er avgjørende, og da er det fornuftig å diskutere om vi skal gå i regjering. Det vil kunne gi oss større politisk innflytelse på viktige områder som skole og miljø, sier leder i Rogaland Venstre Kjartan Alexander Lunde til avisen.

Det er fylkeslederne Magdalena Fransson Lindtvedt i Vestfold og Leif Gøran Wasskog i Finnmark som helt klart ikke vil samarbeide med Frp.

– Det handler både om verdier og enkelte ministre i den sittende regjeringen. Venstre kan aldri kompromisse om menneskerettigheter i integreringspolitikken eller i viktige miljøsaker, sier Wasskog.

Det er partiets stortingsgruppe som skal avgjøre regjeringssamarbeid, og mange av fylkeslederne er innstilt på å gi Grande stort handlingsrom.

Mest sett idag