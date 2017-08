Høyre tetter gapet til Ap i TV 2-måling

Høyre passerte Ap som landets største parti i NRKs meningsmåling tirsdag. Samme kveld viser en måling i TV 2 at Høyre stadig nærmer seg Ap.

Arbeiderpartiet er bare hårfint større enn Høyre i meningsmålingen som Kantar TNS har utført for TV 2. Ap går tilbake 0,8 prosentpoeng fra mandagens TV 2-måling til 25,7 prosent. Samtidig øker Høyre med 0,9 prosentpoeng til 25,1 prosent.

Et forsprang på 0,6 prosentpoeng tilsvarer 17.000 velgere i favør av Ap. Arbeiderpartiet ville med et slikt valgresultat fått 48 mandater i Stortinget. Høyres gruppe ville blitt på 46 representanter.

Les mer: NRK: - Høyre er Norges største parti



Ifølge TV 2s målinger er det for tiden flertall for en borgerlig regjering, selv om Venstre også her er under sperregrensen med en oppslutning på 3,9 prosent (+0,2). KrF berger seg så vidt over med en fremgang på 0,2 til 4,2 prosent. Det ville gitt 8 mandater på Stortinget. Fremskrittspartiet er nær på stedet hvil med 16,3 prosent (+0,3).

Samlet ville det gitt 87 mandater til de borgerlige partiene, mot 73 til Ap, Sp og SV. Senterpartiet faller noe tilbake til 10,4 prosent (-0,8), mens SV er uendret siste døgn på 6,5 prosent. Det ville gitt 19 mandater til Sp og 12 til SV.

Les også Gunnar Stavrums kommentar: Partimålingene ikke til å stole på

Miljøpartiet De Grønne (MDG) går tilbake med 0,3 prosentpoeng fra gårsdagens TV 2-måling til 3,6 prosent. Rødt havner på 2,6 prosent – uendret fra mandag. Andre måles til 1,7 prosent (+0,1).