Jeanette har flyttet 45 ganger på flukt fra eks-samboeren

Da Jeanette Savelkouls var gravid i sjuende måned, slo samboeren henne for første gang. Mot magen.

- Etter det slaget reiste jeg bort for første gang. Men så kom jeg tilbake igjen. Han sa hele tiden at han skulle bli bedre. Jeg valgte å stole på han, sier Jeanette Savelkouls til Nettavisen.

Hun møtte sin senere overgriper da hun var 17 år. De ble et par, etterhvert samboere og selv om han allerede da drev med rus, merket ikke Jeanette noe til det. Etterhvert ble hun gravid, og hun fikk se den voldelige siden av mannen hun bodde med.

Flyttet 45 ganger

Den siste gangen hun og datteren Lene flyttet hjem, brukte overgriperen deretter et dyr for å vise hvordan han skulle drepe Jeanette. Da dro hun og Lene for godt. Det hadde gått fire år siden det første slaget.

- Jeg reiste tidlig i forhold til mange andre, men det å flykte kan være enda mer belastende enn å bli. Et slag vet du at kommer, men når du er på flukt, vet du aldri når han dukker opp, sier hun.

De neste ti årene måtte Jeanette og datteren stadig leve i skjul for den tidligere samboeren. Hun har flyttet 45 ganger rundt i Norge og har levd på hemmelig adresse, aldri lang tid på samme sted.

- Det har skjedd at overgriper hoppet gjennom vinduet med øks og skulle drepe deg. Det fantes ikke noe som het Kode 6 (samfunnets sterkeste grad av beskyttelse, journ.anm) den gangen, men jeg hadde heldigvis god kontakt med en politimann som jeg kunne ringe til, sier Savelkouls.

Tilværelsen på flukt fra overgriperen var tung, også av rent praktiske hensyn. Jeanette og datteren fikk aldri bo lenge nok i en kommune til at de får krav på krav på støtte, regninger forfalt fordi hun hadde flyttet, det var vanskelig å få nok penger.

- Det var utrolig krevende, forteller hun.

Datteren døde

Overgriperen døde i 2008. Datteren Lene, som Jeanette hadde fått sammen med overgriperen, døde for fire år siden av en overdose.

Jeanette er sikker på at den usikre situasjonen på flukt fra faren bidro til å sende Lene ut i rusen som tok livet av henne.

Som følge av at de levde hemmelig, fikk datteren en veldig lukket hverdag. Hun kunne ikke bli avbildet i avisen eller på skolebilder, var aldri lenge på samme skole. Hun kunne ikke leve et normalt liv.

- Selv om jeg var en støttende mor, så er tilværelsen når du lever hemmelig veldig tung. Hele tiden er man påvirket. Du får ødelagt livet ditt, sier Jeanette.

Kjemper mot vold

I snart ti år, etter overgriperens død, har Jeanette drevet en kamp med vold i nære relasjoner.

Hun har sittet fem år i Frps kompetansegruppe for overgrep på Stortinget, og som spiller inn nye lovforslag. De bidro blant annet til å fjerne foreldelsesfristen i straffesaker for drap og grove overgrep i fjor sommer. Samtidig hjelper hun på frivillig basis ofre som i dag er i samme situasjon som Jeanette var.

- Det er terapi, ved at jeg ser at andre har hatt det som jeg selv har hatt det. Det de opplever stemmer overens med mine egne opplevelser, sier Jeanette.

Hun sier det er som om overgriperne følger et fast mønster, som om de følger en bok eller en oppskrift.

- Man merker gjerne den fysiske volden før den psykiske volden. Du merker slagene først, men den psykiske biten er minst like ille, sier Jeanette.

Etterhvert, når volden har pågått lenge nok, blir man som hjernevasket, forteller Jeanettte. Man før ikke si imot. Man tror man beskytter barna ved å gi etter.

- Man vil ikke at barna skal miste faren sin og man frykter at man ikke kan klare seg alene økonomisk. Til slutt er man så nedslitt psykisk at man tror man har skyld i det selv, sier hun.

Ikke alt er bedre

Mye har skjedd siden 1983, året da overgrepene startet for Jeanettes del. Jeanette mener mye har bedret seg, men ikke alt.

- Vi har et sterkere lovverk i dag, men det er veldig mange instanser som ofrene må forholde seg til. Jo flere kokker, jo mer søl. Det må bli mer som UDI, hvor man trenger å gå inn bare én dør, sier Jeanette.

Frp går til valg på å innføre omvendt voldsalarm, der politiet får beskjed hvis overgriperen nærmer seg området hvor offeret befinner seg. Ved siden av det, vil de forby den kriminelle å bosette seg i nærheten av ofre eller nære pårørende i alvorlige vold- og overgrepssaker.

Dette er tiltak Jeanette har vært med å spille inn og støtter. Hun mener det bør kreves at overgriperne ikke bare tvinges til å flytte ut av kommunen, men fylket.

- Barn og foreldre må få bo i den kommunen de tilhører, slik at barna får beholde nettverket de har og får leve et normalt liv, sier Jeanette.

Hun mener samtidig at gjerningspersonen skal bli fulgt opp av politiet og aktivisert, for eksempel i en vernet bedrift, for å hindre at han (eller hun) faller tilbake i gamle mønstre.

- Norge er et lite land og det er alltid et spørsmål om det er trygt nok. Det må til syvende og sist bli opp til offeret om de vil bli i det samme området eller gjøre som jeg gjorde og flytte et helt annet sted og starte nytt, sier Jeanette.