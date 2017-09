Jonas Gahr Støre etter krisemøtet: - Vi skal gjøre alt for å vinne velgerne tilbake

Arbeiderpartiet møtte pressen etter krisemøtet tirsdag.

YOUNGSTORGET (Nettavisen): Etter valgnederlaget samlet Arbeiderpartiets 21 sentralstyremedlemmer seg til krisemøte tirsdag ettermiddag.

- Kjære alle sammen, det var ikke denne pressekonferansen vi hadde ønsket å holde i dag, åpnet Ap-leder, Jonas Gahr Støre, som innrømmet at partiet var skuffet over valgresultatet.

Videre opplyste Gahr Støre om at de hadde hatt en grundig gjennomgang av erfaringene ved valgkampen, og beskrev det som en god gjennomgang, med en «ærlig, åpen og ydmyk» debatt.

- Vår overordnede ambisjon er å komme raskt i gang med det politiske arbeidet, sa Gahr Støre, og fortsatte:

- Vi har delt skuffelsen i dag, men jeg opplever også en veldig sterk vilje til å komme videre med det politiske arbeid. Vi skal være et tydelig opposisjonsparti til Frp og Høyre. Vi skal være det ledende opposisjonspartiet og arbeide hardt hver dag for å få gjennomslag.

Gahr Støre er ikke enig i påstanden om at grasrota ikke kjenner igjen partiet.

- Men vi skal gjøre alt for å vinne tilbake velgerne, først i tillit før neste valg, og deretter ved stemmer i neste valg.

PRESSEKONFERANSE: Jonas Gahr Støre og Trond Giske møtte pressen etter krisemøtet tirsdag.



Vil fortsette som leder



Videre fikk Gahr Støre flere spørsmål rundt sitt eget lederskap, blant annet hvorvidt han kunne være nødt til å trekke seg som leder av partiet.

- I dag har jeg fått full tillit som leder av Arbeiderpatiet. Jeg er valgt av landsmøtet og har tenkt å fortsette å stå som ansvarlig, sa Gahr Støre til Nettavisen.

- Hva mener du selv at partiet gjorde feil og hva har du selv gjort feil?

- Jeg vil ikke stå å konkludere på det i dag, når vi for en halvtime avsluttet det arbeidet. Jeg har vært ærlig om en del vurderinger, og vi skal gå videre på det som har fungert bra og det som ikke har fungert bra, sa Gahr Støre.

- Kan du ikke dele ærligheten med oss?

- Nei, det vil ikke være riktig å gjøre.

Gahr Støre har i valgkampen fått sin egen privatøkonomi gransket. Selv tror han ikke det har bidratt til å svekke partiet under valgkampen.

- Men det får jeg være åpen for at folk har meninger om. Selv tror jeg ikke det har påvirket resultatet fordi jeg tror politikken var viktigst.

- Åpen dør til sentrum

Gahr Støre fikk også spørsmål ved hvorvidt det var riktig strategi å stenge døren mot sentrum mot slutten av valgkampen.

- Det får vi også gå gjennom, men la meg minne om hva som var vårt budskap gjennom den perioden: De to partiene (Venstre og KrF, red.anm) har sagt i store deler av perioden at de ønsker å bytte Frp ut av regjering, og det var landsmøtevedtakene klare på. Jeg sa i mitt landsstyreinnlegg at for Ap var det viktig å ha en åpen dør til sentrum med det formål at vi kan bytte ut en Frp i regjering. Det har vært tydelig hele veien, sa Gahr Støre.

Da det ble kjent at Venstre og KrF ville støtte en Solberg-regjering, som igjen var tydelig på at hun ønsket en regjering med Frp, lukket altså Ap døren mot sentrum.

- Å være åpen mot sentrum var en posisjon vi hadde for å få Frp ute av regjering, og jeg konkluderer med at vi ikke lykkes der, sa Gahr Støre.

- Lederen sitter



Da Nettavisen snakket med Ap-politikerne før møtet, var det ingen som ville peke ut en syndebukk for hvorfor Ap gjorde sitt dårligste valg i opposisjon siden 1924.

- Lederen sitter, og det er ikke der vi begynner i det hele tatt. Det er jeg veldig trygg på. Jonas er den beste lederen vi kan ha, sa byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), til Nettavisen.

