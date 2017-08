Jonas Gahr Støre klar vinner av partilederdebatten

Jonas Gahr Støre (Ap) er den suverene vinner av kveldens partilederdebatt. Både Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp) framto famlende, mens Knut Arild Hareide (KrF) var oppsiktsvekkende svak.

Vurderingene er gjort på bakgrunn av hvordan partilederne framsto på TV-skjermen i siderommet på kultur- og rådhuset i Arendal, ikke i selve storsalen der debatten foregikk. Altså tilnærmet slik du som TV-seer opplevde debatten.

Vurderingene er gjort ut fra hvordan partilederne framsto på skjermen, hvor offensive og troverdige de virket - og hvordan de nådde fram til velgerne med budskapet sitt.

Innholdet i selve politikken, hvor enig eller uenig man kan være i den, er forsøkt holdt utenfor.

Erna Solberg (H): 4







Stiller i blå og hvit sommerkjole og blå strikkejakke. Famlende i begynnelsen, og klarer bare delvis å framstå som Landsmoder.

Forsøker å ta poenger på skattedebatten, men klarer det ikke helt. Blir for forsiktig, og mangler den autoriteten hun trenger som statsminister.

Klarer heller ikke å framstå samlende leder for de fire borgerlige partiene, i stedet må hun se på at det møysommelige opparbeidede samarbeidet rakner.

Jonas Gahr Støre (Ap): 5







Blå statsmannsdress med rødt slips, som vi er blitt vant til å se ham i det siste.

Framstår som og tydelig, og blåser en lang marsj i hele "tåkefyrste-stempelet".

Tar flere initiativer i debatten, og virker opplagt og offensiv. Serverer flere one-linere av typen "i min regjering skal det ikke være en eneste klimafornekter". Og om Solberg: Mye bra her, men hun må betale for det!

Une Bastholm (MDG): 2







Den mest logiske bekledningen , i grønn kjole. Forsøker å trekke fram Tyskland og Frankrike i ressursutvinningen, og således vri debatten litt utenfor sandkassa. Men klarer det ikke.

Blir litt for lett sammen med tungvekterne.

Knut Arild Hareide (KrF): 3







Mørkeblå dress med matcende slips.

Forvirret alle med å begynne å snakke om at det ikke er tid for skattelette nå. Fortsatte med for det meste å snakke mot egen regjering.

Kommer seg nesten opp på en firer i verdi-debatten med Siv Jensen. Her viste han engasjement og styrke, samtidig som han igjen snakker mot sine egne samarbeidspartnere.

Skjermdump (NRK)

Audun Lysbakken (SV): 4

Audun Lysbakken (SV)

Åpen, hvit skjorte. God når han snakker om forskjellsssamfunnet. Har tent lys for Stein Erik Hagen og andre rike som har det så forferdelig.

Gnistrer i duell med Trine Skei Grande, og krever også autoritet i dueller med Siv Jensen - og klarer det.

Siv Jensen (Frp): 3







Stiller i mørkeblå kjole, passende til en finansminister. Prøver å beholde denne verdigheten, men blir for slapp. Ser nesten ut som om hun er blitt lei.

Får inn noen poenger på eiendomsskatten, og i debatten om norske verdier. Men blir for utydelig, dette er ikke hennes felt.

Også hun klarte nesten å komme seg opp på en firer i verdidebatten mot Knut Arild Hareide, men bare nesten. Dette er ikke hennes felt.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): 3







Stiller også frisk og opplagt i mørk statsmannsdress.

Er morsom flere ganger, og scorer poenger både på bombenger og bensinavgifter og plastposeavgift. Men blir for lett, klarer ikke å si noe særlig med substans som kan bikke debatten i hans retning.

Trine Skei Grande (V): 4







Lyseblå sommerkjolde med hvite blomster. Til tider veldig bra, engasjert. Trekker fram grundere, som Ap tror det bare er å beskatte.

Gjør det bra i duell mot Audun Lysbakken i barnehagedebatten. Hissig engasjert. Også klar og tydelig når hun snakker og tror på den norske friheten.

Bjørnar Moxnes (Rødt): 2







Åpen blå skjorte og blå jakke. Snakker om profitt i velferden, og forsøker å sette Støre fast. Klarer ikke det.

Overraskende forsiktig. Er heller ikke særlig på i resten av debatten.

Ingunn Solheim og Jarle Råheim Håkonsen (programledere): 4

Partilederdebatten - programledere





Hun i hvit, fotsid kjole. Folkelig og ekte. Kan av og til framstå rotete, men tar seg fint inn. Han i grå dress og prikkete slips. Rolig og stødig, men kjedeligere. Holder stort sett kontrollen over taletrengte partiledere, men ikke alltid. Irriterte antakelig noen, men gledet andre.