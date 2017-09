Kolberg fyrer løs mot Erna Solberg og Frp

Arbeiderpartiets tidligere partisekretær, nå stortingsrepresentant, Martin Kolberg, fyrer løs mot Erna Solberg.

Martin Kolberg er mildt sagt lite imponert over det han mener er Erna Solberg manglende oppgjør med hennes egen statsråd, innvandringsminister Sylvi Listhaug.

«Frp taler fortsatt med to tunger, har et lemfeldig forhold til fakta og ikke minst gyver de løs på de svakeste,» skriver Kolberg i en kronikk i Dagsavisen onsdag. Han skriver videre at Sylvi Listhaug henger ut feminister og flyktninger.

Kolberg fremhever videre i kronikken at han som partisekretær i Ap så på det som en soleklar oppgave på vegne av Arbeiderpartiet å ta et oppgjør med Frp. At Erna Solberg ikke gjør det samme mener Kolberg er «politisk skam».

I en kommentar til Dagsavisen om kronikken, sier Kolberg at han synes Høyre var uanstendig som ga Frp plass i regjering. Han viser til at valgkampen er blitt preget av flere omstridte Frp-utspill om innvandring. Kolberg mener nå Høyres sjel står på spill.

Frp-leder of finansminister Siv Jensen) fnyser av kritikken.

– Desperasjonen i Arbeiderpartiet når stadig nye høyder. Det er kun svartmaling og prat om retorikk, null politikk, skriver Frp-leder Siv Jensen blant annet i en epost til Dagsavisen.

Høyres parlamentariske nestleder Nikolai Astrup har følgende kommentar

- Nå må Ap snart begynne å snakke om politikk - og ikke bare Frp, skriver han blant annet i en epost til Dagsavisen.

