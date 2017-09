Kona til Støre glemte ID - fikk ikke stemme

Marit Slagsvold var med ektemannen Jonas Gahr Støre for å stemme. Men hun glemte én vesentlig ting.

Da Ap-lederens kone hadde hentet stemmeseddelen og var på vei til å levere den fra seg, ble hun stoppet. Hun hadde nemlig glemt å ta med seg gyldig ID. Se video av hendelsen i videovinduet over.

Ap-leder Jonas Gahr Støre er spent foran valget som kan gjøre ham til statsminister.

– Jeg har sommerfugler i magen og er veldig spent. Men jeg har en god følelse i lys av de siste dagenes mobilisering. Jeg tror Arbeiderpartiet kan få et løft inn mot valget, sa Støre etter at han hadde stemt ved Svendstuen skole på Slemdal i Oslo søndag.

Kona Marit Slagsvold sier valgkampen har vært interessant og intens.

– Det er høytidsstemning over å stemme. Det blir et spennende valg, sa Ap-lederen, som iallfall har en velger i kona Marit Slagsvold.

– Jeg stemmer Arbeiderpartiet. Ingen tvil, sa Slagsvold, som riktignok må vende tilbake til stemmelokalet senere på dagen fordi hun ikke hadde med gyldig ID.

På spørsmål fra TV 2 sa hun i etterkant at hun hadde opplevd valgkampen som intens og interessant. Det ikke alltid like positive søkelyset på ektemannen hadde hun følgende å si om:

– Det oppleves som et stort mangfold av innspill og aktiviteter. Jeg tenker at sånn skal det være i et åpent samfunn. (©NTB)