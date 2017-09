KrF-topp skeptisk til regjeringssamarbeid

KrF-topp har ikke tro på at regjeringen sitter i fire nye år.

Til tross for at Kristelig Folkeparti (KrF) gjorde sitt dårligste valg på mange tiår, havnet partiet i den avgjørende vippeposisjonen. Derfra stiller de krav til regjeringen for et eventuelt videre samarbeid, noe Erna og Co. er avhengige av.

Statsminister Erna Solberg inviterte tirsdag partilederne fra regjeringspartner Fremskrittspartiet og samarbeidspartiene KrF og Venstre til et kort møte, men hun er klar på at de kan bruke litt tid på å finne ut av ting.

Til Dagens Næringsliv sier flere av KrFs fylkesledere at de ikke synes det er sannsynlig at regjeringen overlever fire nye år.

- Det er for stort sprik i politikken. Frp må prostituere seg for at det skal kunne fungere i fire år. Og slik jeg kjenner Fremskrittspartiet, tror jeg ikke det skjer, sier fylkesleder for KrF i Vestfold, Ole Døvik, til Dagens Næringsliv.

Han utelukker ikke at det kan bli hans parti som feller en ny Solberg-regjering.

Flere av fylkeslederne avisen har snakket med, sier det er opp til Solberg selv om regjeringen blir sittende, eller ikke. Og at alt avhenger av at Høyre og Frp gir etter for sentrum.

KrF-leder Knut Arild Hareide sa tirsdag at han stiller fem krav til at de skal kunne samarbeide med Høyre og Frp videre.

Lista er nei til:

- Oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja

- Liberalisering av alkoholpolitikken

- Tidlig ultralyd

- Aktiv dødshjelp

- Søndagsåpne butikker

