Krisemålinger: - Ap endrer ikke strategi

- Vi er på ingen måte fornøyd med målingene, de er for dårlige. Men vi står støtt på strategien vår, sier Aps partisekretær, Kjersti Stenseng.

Arbeiderpartiet sliter i motbakke under tre uker før stortingsvalget. På flere meningsmålinger får partiet en oppslutning på under 30 prosent.

Men selv om det er krisetall for partiet, ser de ingen grunn til å endre valgkampstategi.

- Vi står støtt på strategien vår, bekrefter Arbeiderpartiets partisekretær, Kjersti Stenseng, overfor Nettavisen.

IKKE FORNØYD: Aps partisekretær, Kjersti Stenseng, er ikke fornøyd med de siste meningsmålingene. - Vi ligger for lavt, sier hun.

Les også: Ap sliter på nok en meningsmåling

- Velgerne er usikre



På NRKs siste meningsmåling som ble kjent onsdag, får Arbeiderpartiet en oppslutning på rekordlave 28 prosent. Tirsdag fikk partiet en oppslutning på 27 prosent på en måling i Dagens Næringsliv.

- Vi er på ingen måte fornøyd med målingene, de er for dårlige. Det er flere målinger der vi ligger for lavt. Så vi har en jobb å gjøre for å få et annet valgresultat enn de siste målingene har vist, sier Stenseng.

Nettavisen mener: Nedgangen fortsetter for Ap og Jonas Gahr Støre

- Hvorfor går dere ned på målingene?

- Det er ikke noe entydig svar på det, men vi ser at mange er usikre og at det er stor bevegelse i velgermassen. Blant de som tidligere har stemt Arbeiderpartiet, har flere satt seg på gjerdet. Da er vår jobb å få enda bedre fram Arbeiderpartiets alternativ og hovedsaker, sier hun.

- Men hva gjør dere feil siden dere ikke når fram med politikken deres?

- Det er en kamp om å få dagsorden om sine saker, og der jobber vi knallhardt. Når det er så mange usikre velgere, og det er dupp på målingene, betyr det at vi må kommunisere budskapet vårt bedre for å nå ut til flere, sier Stenseng.

- Så dere ser ingen konkrete feil dere har gjort i strategien deres?

- Det er ikke enkeltårsaker, men vi ser det er bevegelse av velgermassen mellom flere partier, svarer partisekretæren.

Les også: Ap nede i 27 prosent på ny måling

- Må mobilisere kraftig



Stenseng viser til at deres egne velgerundersøkelser og tilbakemeldinger de får, viser at mange av velgerne som er usikre, er enige i budskapet i sakene deres, at flere lærere, eldre, helse og arbeid er de viktigste sakene.

- Vi har fire hovedsaker som vi skal kjempe for å få på dagsorden og jobbe hardere for å synliggjøre, og hva dette valget handler om for velgerne våre, sier hun, og legger til:

- Det er klart at vi må mobilisere kraftig og få fram tydelig sakene våre og alternativet velgerne skal stemme på.

- Hvordan skal dere nå mobilisere fram mot valget?

- Vi jobber hver eneste dag med å få ut sakene, og har en god dagsorden på saker. Samtidig er det mange tusen frivillige og kandidater som er ute i hele landet, prater med folk og banker på dører, sier Stenseng.

Les også: Tajik om sjokkmålingen: - Jeg ser bare én årsak

Les også: Lysbakken tror Støres sentrumsflørt sender velgere til venstre

- Skal krype oppover på 30-tallet



Selv om Arbeiderpartiet sliter, er det likevel rødgrønt flertall på målingene. Det gir optimisme i Ap-leiren.

- Omtrent alle målingene gir et rødgrønt flertall. Det viser at flere partier på venstresiden har økt oppslutningen og regjeringspartiene har mistet sitt flertall. Det er selvfølgelig en motivasjon for oss, sier Stenseng.

Hun forteller at de har en klar målsetting når det gjelder oppslutning.

- Målet vårt er å at Arbeiderpartiet skal krype oppover på 30-tallet. Det viktigste er et sterkest mulig Arbeiderparti, og at vi kan få byttet ut regjeringen, sier hun.

- Hvilken oppslutning vil dere være fornøyd med?

- Jeg vil ikke si noe tall på det. Det viktigste for oss er å få flertall for et skifte, og da er vi opptatt av å ha et sterkt Arbeiderparti, gjentar hun.

Les også: Måling: Støre mer populær enn Solberg

- Støre har svart for det

Tirsdag skriver også Finansavisen at Ap-leder Jonas Gahr Støre i 2011 oppgraderte brygga på landstedet sitt, men at arbeiderne gjorde jobben uten at skatt og moms ble betalt.

- Frykter dere at slike saker vil føre til en ytterligere nedgang for Ap?

- Jonas har svart og redegjort godt for den saken. Vi ønsker selvfølgelig å bruke all fokus på politikk og saker nå, sier Stenseng om den saken.

Støre selv forsvarte seg i Politisk kvarter på NRK onsdag morgen.

- Jeg inngikk en avtale med en meget pålitelig og dyktig person. Jeg gikk ikke inn for å se på hvilke avtaler han gjorde med dem som hjalp ham med deler av det arbeidet, sa Støre.

Har du sett denne?