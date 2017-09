Listhaug slår tilbake mot Rødt-Moxnes

- At en revolusjonær kommunist henger meg ut, lever jeg fint med.

I blogginnlegget med tittelen «Det Sylvi vil du skal glemme» tar Nettavisens gjesteredaktør, Rødt-leder Bjørnar Moxnes, et kraftig oppgjør med innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Det tar ministeren med knusende ro.

Bjørnar Moxnes er lørdag gjesteredaktør i Nettavisen.

- At en revolusjonær kommunist henger meg ut lever jeg fint med. Nå har det vært nok skittkasting i denne valgkampen, og jeg er sikker på at folk kan tenke selv, sier Listhaug til Nettavisen.

Les også: - Sissener har rota seg vekk i den kalde krigens ideologiske tåkeheim

- La oss mimre litt

Gjestebloggen er lørdag Norges mest virale sak, med over 25.000 likes og 26.000 delinger.

«Du er nok best kjent som Norges første innvandringsminister fra Frp, og for mange er dét grunn god nok for et regjeringsskifte. Men før vi kommer så langt, la oss mimre litt. For du husker vel meg fra gamle dager? Jeg husker i alle fall deg, kanskje litt bedre enn du skulle ønske.», skriver Moxnes og viser til det han mener er mislykket politikk fra Listhaugs helt siden hun var eldrebyråd i Oslo i perioden 2010-2012.

Les også: Meningsmålingene: Valget blir en thriller

Videre dundrer han løs mot ministeren.

«Kun én gang har jeg vært litt imponert av deg, og det var da du konfronterte Tahir ul Qadri for åpent kamera. Da tenkte jeg du var litt modig. Men det var helt til jeg kom på at du jevnlig besøker de religiøse svindlerne i TV-kanalen Visjon Norge, uten å noen gang ta et liknende oppgjør med dem».

Du kan lese hele gjestebloggen til Moxnes her!

SJEF FOR EN DAG: Bjørnar Moxnes er lørdag Nettavisens gjesteredaktør. Her sammen med journalist Halvor Ripegutu.

- Splitter folket

I en meningsmåling Respons Analyse har gjort for Bergens Tidende kom det fredag fram at folket er delt i sitt syn på Sylvi Listhaug.

- Man kan si at folket er splittet om Sylvi Listhaug. Men for Frp er 37 prosent positive et godt resultat. Det viser at hun er et pluss for partiet, sa Thore Olaussen i Respons Analyse til NTB.

Les også: Ny måling: Flertall for de rødgrønne

Mest positive er velgere i Listhaugs eget parti Frp, men også blant Høyre-velgere er hun populær. To av tre spurte Høyre-velgere vil beholde henne som innvandrings- og integreringsminister.

Velgerne til støttepartiene KrF og Venstre er imidlertid sterkt kritiske. Faktisk stiller Venstre-velgerne seg mest avvisende av alle til Listhaug – mer enn både Ap- og Sp-velgere.

Les også: Partilederdebatten: Erna vant igjen

Sett denne videoen?