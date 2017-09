Sylvi Listhaug (Frp) vet ikke om hun fortsetter i jobben som innvandrings- og integreringsminister eller om hun «bare» blir stortingsrepresentant.

Til Sunnmørsposten sier Listhaug at det ikke er noen nedtur å havne på Stortinget, om det blir utfallet.

– Jeg er motivert som bare det, sier hun.

LES OGSÅ: Kåre Willoch advarer mot å ta seieren for gitt

Listhaug sier hun er glad valgkampen er over.

– Det har vært en lang valgkamp og en hard valgkamp. Det har vært forferdelig mye skittkasting, så jeg er glad for at det er over. Men jeg håper at vi får betalt for det, sier hun.

Hun tror skittkastingen er med på å sette politikken i vanry.

I en meningsmåling Respons Analyse gjorde for Bergens Tidende i forrige uke sa halvparten av de spurte Listhaug (Frp) bør miste jobben som innvandrings- og integreringsminister, mens 37 prosent vil at hun skal fortsette.

Har du sett disse videoen?