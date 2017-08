Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) vil foreslå at foreldre som sender barn på koranskole i utlandet, kan miste oppholdstillatelsen.

– Foreldre som sender sine barn til koranskole i hjemlandet bør få trukket tilbake oppholdstillatelsen. Det er grufullt å tenke på at barn blir utsatt for dette i 2017. Vi må stå opp for disse barna når ikke foreldrene gjør det og sette foten ned, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) til Vårt Land.

Dansk Folkeparti varslet nylig at de vil fremme et lignende forslag i det danske Folketinget etter sommerferien, og det ligger an til at dette vil få flertall med støtte fra Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti.

Nå vil Listhaug at det samme skal innføres i Norge.

– Ved å trekke tilbake oppholdstillatelsen til foreldrene,­ er det et tydelig signal om hva det norske samfunnet mener om dette, sier Listhaug.

Jan Bøhler, stortings­representant for Arbeiderpartiet i Oslo, er ikke avvisende.

– Det er barn som sendes til koranskoler i for eksempel Somalia mot sin egen vilje og opplever grov behandling, sier Bøhler til Vårt Land.

Han sier det viktigste er å finne ut hvor mange dette gjelder, og om barn er der frivillig.