Lysbakken vil ikke stenge døra for MDG og Rødt

- Egentlig er det Høyre og Frp som har mest grunn til å være bekymret, sier SV-lederen.

Mandag fulgte Senterpartiet etter Arbeiderpartiet, og bekreftet at heller ikke de ønsker regjeringssamarbeid med Miljøpartiet de Grønne og Rødt.

SV-leder Audun Lysbakken er imidlertid uenig med sine tidligere regjeringspartnere.

- Jeg har en åpen dør for alle som har lyst til å bytte regjering. Det er vår holdning. Så den diskusjonen om å utelukke andre, får de andre holde på med. Vi er mest opptatt av at vi faktisk får et nytt flertall, sier Lysbakken til Nettavisen.

Mandag er Lysbakken gjesteredaktør i Nettavisen.

- Dette er jo ikke så overraskende. Det har vært mye støy rundt det, men jeg opplever at Rødt også har vært klare på at de heller ikke ønsker seg inn i en regjering, sier SV-lederen.

Lysbakken selv opplever nå framgang på meningsmålingene. Hans mål er at Ap og Sp skal bli avhengig av SVs støtte etter valget.

- Vi tror det reelle viktige spørsmålet kommer til å bli om det blir et flertall som står fritt til å gå til KrF, eller om blir det et flertall som er avhengig av SV, sier han, og legger til:

- Det er min melding til venstresidens velgere. Hvis SV fortsetter å vokse, så viser målingene nå at det er helt realistisk at Arbeiderpartiet og Senterpartiet kan bli avhenig av SV for å lage et nytt flertall. Det er mitt mål med den veksten vi ser nå, at de røde og grønne velgerne samler seg om oss, sier han.

- Håper Ap klarer å snu



- Likevel er realiteten at Ap raser på målingene. Hva tenker du om det?

- Jeg håper jo at vi i innspurten skal vokse begge to, gjennom at vi klarer å samle flest mulig av venstresidens velgere om oss. De som er mest opptatt av rettferdig fordeling og miljø, men samtidig vil være sikre på at de effektivt bidrar til et regjeringsskifte - og som vil sikre at SV ikke droppes til fordel for KrF, sier Lysbakken, og påpeker:

- Og så håper jeg at Arbeiderpartiet klarer nå å snu utviklingen og ta tilbake velgere fra høyresiden. Hvis vi klarer hver vår jobb der, så klarer vi flertallet, sier SV-lederen.

Han mener det derfor er regjeringen som bør være mest bekymret.

- Det er viktig å minne om at nå blir det mange negative overskrifter om Arbeiderpartiet, men det store flertallet av målingene viser fortsatt at det er flertall for et regjeringsskifte. Så egentlig er det Høyre og Frp som har mest grunn til å være bekymret, sier Lysbakken.

- Det blir nervepirrende

Det som er sikkert, er at det uansett går mot et thrillervalg. Det er svært jevnt mellom blokkene, og det er ganske åpent hvilken regjering vi får.

- Det kan bli små marginer. Hver stemme teller, og det er jo nervepirrende for oss, selvfølgelig. Men for oss i SV, etter mange år med motgang, går vi tydelig fram. Nå har vi to uker på oss på å se hvor langt det kan gå. Vi kan bli den store positive overraskelsene i dette valget, sier Lysbakken.

