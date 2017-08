Måling: Ny smell for Arbeiderpartiet

På TV 2s ferske gallupmåling går Ap og Jonas Gahr Støre tilbake med 1,9 prosentpoeng til 28,4 prosent.

Søndag er det 21 dager til årets stortingsvalg og Arbeiderpartiets forsprang til Høyre krymer, ifølge en måling Kantar TNS har laget for TV 2.

På den ferske målingen går Jonas Gahr Støre og Ap tilbake med 1,9 prosentpoeng til 28,4. Så lav oppslutning har ikke partiet hatt siden før stortingsvalget for fire år siden, skriver TV 2 på sine nettsider.

Forrige uke kom det også dårlig nytt for Støre da det ble kjent at Ap oppnådde 27,1 prosents oppslutning på NRKs partimåling.

Dette var en nedgang på 5,9 prosentpoeng, noe som er den dårligste målingen for Arbeiderpartiet siden den første valgkampuken i 2013.

Flertall for Støre

På målingen er et fortsatt et rødgrønt flertall med 85 mandater, som er det minste antallet mandater som kreves for å få flertall. Tar vi med Rødt og Miljøpartiet De Grønne har ikke-borgerlig side 90 mandater på Stortinget.

Senterpartiet får en oppslutning på 10,5 prosent, og faller tilbake hele 2,1 prosentpoeng. På TV 2s måling er Sosialistisk Venstreparti og Audun Lysbakken den klare vinneren og får en oppslutning på 6,8 prosent, frem hele 2,8 prosentpoeng.

Frp tilbake

På TV 2-målingen går Høyre frem med 2,3 prosentpoeng til 23,8 prosent, Fremskrittspartiet (Frp) når en oppslutning på 12,7 prosent, men går tilbake 1,0 fra forrige valgkampmåling.

Kristelig Folkeparti (KrF) når en oppslutning på 5,3 prosent, opp 1,4 prosentpoeng, Venstre havner under sperregrensen med 3,5 prosent, noe som er en tilbakegang på 0,9 prosentpoeng.

Rødt får en oppslutning på 3,8 prosent, tilbake 0,8 prosentpoeng og Miljøpartiet De Grønne får 3,4 prosents oppslutning, opp 0,3 prosentpoeng. Andre partier og lister får til sammen 2,2 prosents oppslutning, og går marginalt tilbake med 0,1 prosentpoeng.

Målingen er laget av Kantar TNS for TV 2 med personlige telefonintervjuer av 976 stemmeberettigede i tidsrommet 14. - 18. august. 75,6 prosent oppga partipreferanse.

Feilmarginen på målingen er +/- 1,4 - 2,8 prosentpoeng.

