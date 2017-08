Måling: Støre knapt foran Solberg

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre kommer så vidt bedre ut enn statsminister og Høyre-leder Erna Solberg på en fersk statsministermåling.

Knappe tre uker før stortingsvalget får Støre støtte fra 32 prosent av de spurte i meningsmålingen, som Sentio Research har gjort for Nationen. Det er en fremgang for Støre på 6 prosentpoeng siden i fjor sommer.

29 prosent av de spurte foretrekker at Solberg fortsetter som statsminister.

Målingen avdekker dessuten at et knapt flertall av de spurte mennene ønsker Solberg som regjeringssjef etter valget (37 mot 33 prosent), mens et klarere flertall av de spurte kvinnene vil ha Støre (30 mot 21 prosent).

Sliter på målingene



Arbeiderpartiet har den siste uken hatt flere skuffende meningsmålinger. På en måling Norstat har gjort for NRK, fikk Arbeiderpartiet 29 prosent. Det er andre NRK-måling på rad der Ap ligger under 30 prosent.

Også på en fersk meningsmåling for Dagens Næringsliv, faller Arbeiderpartiet til under 30 prosent. MDG gjorde derimot en kanonmåling.

Men til tross for dårlige tall på meningsmålingene, har ikke Arbeiderpartiet tenkt å skifte strategi før valget.

- Vi er på ingen måte fornøyd med målingene, de er for dårlige. Men vi står støtt på strategien vår, uttalte Aps partisekretær, Kjersti Stenseng, til Nettavisen onsdag.

Vil fokusere på politikk



Finansavisens sak om at Ap-leder Jonas Gahr Støre i 2011 flere arbeidere arbeidet svart på landstedet til Jonas Gahr Støre, har fått mye oppmerksomhet.

- Jonas har svart og redegjort godt for den saken. Vi ønsker selvfølgelig å bruke all fokus på politikk og saker nå, sier Stenseng om den saken.

LES NETTAVISEN MENER: Motgangen fortsetter for Ap og Jonas Gahr Støre

Har du sett denne populære videoen?