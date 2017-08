Måling: Støre mer populær enn Solberg

Flertallet ønsker Ap-leder Jonas Gahr Støre som statsminister etter høstens stortingsvalg fremfor Erna Solberg, ifølge en ny måling 20 dager før valget.

46,1 prosent av personene Infact har spurt på vegne av VG svarer at de ønsker seg Støre som statsminister, mens 42,5 prosent går for Solberg. Samtidig svarer 11,4 prosent at de ikke vet hvem de ønsker at skal lede landet etter 11. september.

– Målingene på statsministerkandidatene viser at det er jevnt. Det er to kandidater som har ulik politikk, og som markerer det i valgkampen. For meg nå, drar valgkampen seg til rundt om vi skal gi titalls millioner i skattekutt som øker forskjellene i Norge eller om vi skal investere i oppgaver som vi burde løse sammen, sier Støre til avisen.

Mens Ap-lederen kan skryte av å være populær blant unge ut ifra målingen, kan rivalen Solberg skryte av å være mest populær blant de eldre velgerne og av å ha gått kraftig fram siden tilsvarende måling i april.

– Det viktigste for meg er ikke en popularitetsmåling. Det viktigste for meg er å vinne valget 11. september, sier Solberg til VG.

De to statsministerkandidatene understreker imidlertid begge at disse statsministermålingene spriker veldig.

På en tilsvarende måling Norstat gjorde for NRK , som ble publisert bare noen få timer før VGs, var Solberg 2,7 prosentpoeng foran Støre.