Marit Arnstad langer ut mot Listhaug-kritiker

Men mener mange av tilhengerne til Listhaug er like ille.

- Ingen norsk politiker fortjener å bli omtalt på den måten Listhaug her blir. Det er langt over streken, sier Marit Arnstad (Sp), Nettavisens gjesteredaktør torsdag.

Forlegger William Nygaard er i hardt vær for tiden etter at han skrev at Sylvi Listhaug har fascistiske og rasistiske trekk.

Selv om Arnstad befinner seg på motsatt politisk blokk, har hun lite til overs for karakteristikken.

- Jeg synes det er veldig unødvendig. På den måten skaper man bare en hardere og mer uforsonlig tone, og jeg mener det ikke grunnlag for, sier Sp-nestlederen.

- Begge deler like galt

Hun mener imidlertid også at Listhaugs støttespillere har gjort seg skyldig i tilsvarende utsagn.

- Det kommer også veldig krasse utspill fra Listhaugs støtespillere og begge deler er like galt. Hennes rådgiver på sosiale medier var tidligere denne uken ute og beklaget en del av de tingene som var blitt skrevet på sidene til Listhaug. Jeg mener at det samlede bilder blir tøffere og det er ødeleggende for en god politisk debatt fremover, sier Arnstad.

Ønsker annet fokus

Hun håper at norsk valgkamp kunne handle om politikk og saker, ikke slike utsagn om personer.

- Vi har sett flere tilfelle i denne valgkampen av at det å karakterisere personer blir viktigere enn sakene. Det er så mange store endringer, sentralisering og reformer som nå skjer i det norske samfunnet som fortjener debatt. Det virker nesten som hverken Listhaug eller hennes meningsmotstandere ønsker å gå inn i sakene. Med fokus på personer framfor sak får vi en avsporing av valgkampen, sier Arnstad.