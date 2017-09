MDG-Hansson: - Jeg tar det på min kappe

Rasmus Hansson mener han bare kan skylde på seg selv for at partiet hans ikke klarte å ta et mandat til på Stortinget.

- Det har vært en risiko som jeg visste at jeg tok ved å stille til valg i Akershus. Målet var å dra ekstra stemmer i Akershus og det har jeg nok ikke klart i så stor grad som jeg håpet på, sier nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne (MDG), Rasmus Hansson, til Nettavisen.

Gamblet

Partiet gamblet i stortingsvalget ved å sette la den mindre erfarne Une Aina Bastholm (31) stille som førstekandidat i Oslo, den tryggeste stortingsplassen for partiet. Den profilerte Hansson, som har sittet fire år på Stortinget allerede, ga opp den plassen for i stedet å stille på den mye mindre sikre førsteplassen i Akershus.

Alt tyder nå på at den beslutningen ikke lyktes. MDG vil trolig få kun et stortingsrepresentant på Stortinget de neste fire årene, nemlig Bastholm.

Hansson vil imidlertid ikke skylde på andre enn seg selv for at det gikk som det gikk.

- Jeg tenker at det var en bra beslutning. Et parti som er så ambisiøst som MDG må tørre å ta en sånn beslutning. At jeg ikke klarte min del av jobben om å fordoble stortingsgruppa, får jeg ta på min kappe, sier han.

Historiske

MDG er likevel historiske ved at de er det første nye partiet siden Frp som har sittet på Stortinget i to perioder på rad.

- I denne valgkampen har vi vist at vi har vokst veldig som parti, mange gode kandidater har markert seg og vi er mye sterkere parti enn det vi var for fire år siden, sier Hansson.

Han understreker at han fortsetter som nasjonal talsperson selv om han må si fra seg plassen sin på Stortinget.

-Jeg er valgt som nasjonal talsperson, og jeg er absolutt motivert til å fortsette, sier han.