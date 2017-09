MDG-Stoknes: - Trine Skei Grande misforstår, 30-timersuke vil løfte de svakeste

MDB mener Skei Grande ser seg blind på arbeidsledighetstall.

- Grande har stirret seg blind på arbeidsledighetstallene. Hun må ta innover seg at problemet ikke bare er arbeidsledige og arbeidssøkende, men at det kanskje ikke er nok jobber til alle. En del av løsninga er da å dele på jobbene ved å gradvis redusere arbeidstida, for eksempel gjennom flere feriedager per år.

Det sier Per Espen Stoknes, økonom og stortingskandidat for MDG, til Nettavisen.

- Reduserer skatteinntektene

Han viser til Venstre-leder Trine Skei Grandes utspill i Nettavisen mandag, der hun mener MDGs forslag vil kutte stat, fylker og kommuners skatteinntekter med 120 milliarder kroner. I tillegg kommer tapte inntekter på merverdiavgifter på grunn av svekket kjøpekraft.

- Ved å ha redusert arbeidstid hindrer man økonomisk vekst og man hindrer fordelingen av velferdsgoder i den norske staten. Vi trenger økonomisk vekst for å kunne fordele goder til grupper som faller utenfor, sa Venstre-leder Trine Skei Grande til Nettavisen mandag.

MDG: Stortingskandidat Per Espen Stoknes.

- Grande har åpenbart misforstått det Rasmus sa i DN. Gjennom kortere arbeidstid og lavere skatter for de som tjener minst, vil De Grønne nettopp løfte de svakeste. Vi vil gjøre dette gradvis og i takt med produktivitets-forbedringene og i samarbeid med fagforeninger og næringsliv, sier Stoknes.

Velferden



I mai vedtok Miljøpartier De Grønne (MDG) på sitt landsmøte at de skal ha som politikk å gradvis redusere arbeidsuken fra 37,5 timer til 30 , en reduksjon på 20 prosent.

- Den store misforståelsen er at kortere arbeidstid vil redusere vår velferd. Snarere vil det bedre vår velferd gjennom bedre helse. Det kan hindre belastningsskader som følge av stress på jobben, særlig i tyngre yrker, og kostnadene til sykelønn, arbeidsavklaringspenger, dagpenger og uføretrygd vil kunne gå ned. Vi må satse på økt fritid framfor økt forbruk i framtida. Det er det som gir livskvalitet, sier Stoknes.

- Vår tids største velferdsløft er å sikre at vi i møte med økt robotisering og automatisering, gir oss bedre tid til oss selv og hverandre, uten å redusere velferden. Det er ikke nye tanker, man har lenge vært en kampsak for arbeiderbevegelsen.

Kortere arbeidsuke står høyt oppe på listen over saker MDG skal kjempe for i en forhandlingssituasjon. På gjennomsnittet av aller partimålingene i juli og august har partiet vært inne på Stortinget med syv representanter. Med et slikt utgangspunkt får de direkte innflytelse på de ulike politiske blokkene.