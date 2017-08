MDG-topp: - Han mener Oslos befolkning er ytterligående

MDG-topp reagerer sterkt på debatt-merkelapp fra Høyre.

ARENDAL (Nettavisen): - At et helt område skal være stengt for privatbiler, mener jeg er en dårlig idé. Det blir for ytterligående, sa Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg, på Arendalsuka mandag.

Lae Solberg gikk til kraftig angrep på det rødgrønne byrådets fjerning av parkeringsplasser Oslo sentrum, som har startet denne sommeren.

- Det er blitt så ytterligående. Slik man turer fram i Oslo nå så gjør man miljøet en bjørnetjeneste. Jeg synes det er trist å se på, sa han i debatten.

- Veldig mange ønsker det



Byråd for byutvikling i Oslo, Hanna E. Marcussen (MDG), reagerer sterkt på merkeplappen fra Høyre-toppen.

- Jeg merker at vi nærmer oss valg, når Høyre bruker merkelappen ytterligående på oss, sa Marcussen i debatten.

Hun mener Lae Solberg går alt for langt.

- Da mener jo egentlig Lae Solberg og Oslo Høyre at flertallet av Oslos befolkning er ytterligående. For vi har spørreundersøkelser om det her, og det er faktisk noe folk ønsker. Det er veldig mange som ønsker det og ser mulighetene et bilfritt byliv gir, sier Marcussen til Nettavisen etterpå.

- En stor europeisk trend



Hun påpeker at prosjektet bilfritt byliv vil gi mer byliv, tryggere gater - samt at Oslo sentrum vil bli bedre tilrettelagt for unge og eldre.

- Dette er en utvikling som en stor andel av befolkningen ønsker, og ikke minst som har vært vellykket i veldig mange europeiske byer. Dette er en stor europeisk trend som Oslo er en del av, sier byråden.

- Men mange i Oslo reagerer også på at bilene blir stengt ute?

- Selvfølgelig er dette et prosjekt som engasjerer. Det var vi klar over at det ville gjøre, men det engasjerer faktisk mye i begge retninger. Jeg opplever mye støtte, sier Marcussen.

- Forskjell på å barbere seg og ...



Lae Solberg fortsetter angrepet på MDG etter den opphetede debatten.

- Jeg mener MDG går alt for langt når de skal stenge alle privatbiler ute fra sentrum. Det området de planlegger å gjøre bilfritt i Oslo, er jo like stort som Københavns, Brussels og Münchens bilfrie områder til sammen, sier han til Nettavisen, og legger til:

- Her har de hatt en idé om å gjøre hele sentrum bilfritt, og så er de ikke villige til å tilpasse det virkeligheten - og jeg mener det fører feil vei av sted. Vi kommer også til å jobbe for flere bilfrie gater, men det er forskjell på å barbere seg og å skjære av seg haka, sier Lae Solberg.

Han sier samtidig at han er enig i at færre biler er en europeisk trend.

- Man må gå saktere fram, men å stenge et så stort område er uheldig. Derfor mener jeg de har lagt seg på et ytterligående spor, sier han.

