MDG vil bruke fire milliarder på elbil-ladere

Lover femdobling av antallet hurtigladepunkter innen 2020.

ARENDAL (Nettavisen): - Folk i Oslo legger heldigvis over til ladbar hybrid og elbil. Vi vil nå gjøre det enklere for borgere i hele landet å komme opp på samme nivå av omlegging som i Oslo, sier Per Espen Stoknes, andrekandidat i Oslo for Miljøpartiet De Grønne (MDG), til Nettavisen.

Høne og egget

Pr idag mener Stoknes farten i byggingen av ladepunkter går for sent, gitt regjeringens mål om at alle nye biler skal være utslippsfrie innen 2025.

- Det store ankepunktet mot å kjøpe elbil, sammen med rekkeviddeangsten, er at det er for få ladestasjoner. Samtidig skaper dette et høna- og egget-problem. Selskapene vegrer seg for å bygge ladestasjoner før det kommer flere elbiler og bilkjøperne vegrer seg for å kjøpe elbiler før det kommer flere ladestasjoner, sier Stoknes.

En milliard i året

Han vil dermed bevilge rundt én milliard kroner i året i fire år fremover og dermed få på plass til sammen 4000 hurtigladepunkter. Pr idag finnes det 943 slike ladepunkter i Norge, hvorav 272 er kun forbeholdt Tesla-eiere. MDGs satsing vil i så fall innebære et voldsomt

- Vi finanserer dette gjennom en grønt skatteskifte, der vi øker de grønne avgiftene på de miljøskadelig produktene. Samtidig, etterhvert som elbilandelen øker, blir stadig flere ladestasjoner kommersielle, sier Stoknes.

Han mener det er «kjempebra» muligheter for å få gjennomslag for forslaget.

- Jeg var i debatt med Nikolai Astrup i Høyre tirsdag og hvis det er noe Høyre snakker om, så er det elektriske skip og elektriske biler. Høyre har også heldigvis vært tydelige på at de ikke vil fjerne elbilfordelene ennå, sier Stoknes, som viser til at Ap ikke har gitt en sånn garanti ennå.

- Så der er det en usikkerhet. Det bør bli et av våre krav inn i en regjeringsforhandlingene, sier Stoknes.

Begeistret

Norsk elbilforening er, kanskje ikke så overrasket, begeistret for planene til MDG. De har allerede kommet med et liknende innspill.

- Vi har stor sans for at MDG følger vårt innspill til Nasjonal transportplan, sier Ståle Frydelund, kommunikasjonsrådgiver i Norsk elbilforening, til Nettavisen.

Han mener at for at dette skal kunne bli en realitet er man avhengig av at både det offentlige, gjennom ENOVA, og de private selskapene som tilbyr hurtiglading får opp farten.

- Hurtigladestasjonene kommer ikke av seg selv, og nå er det viktig at handling erstatter vakre ord om videre satsing, sier Frydenlund.