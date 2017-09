Klassekampens siste partibarometer før valget viser at Jonas Gahr Støre (Ap) kniper makta med ett mandat, om Miljøpartiet De Grønne er med på leken.

Arbeiderpartiet får 26,3 prosent av stemmene på den siste målingen utført av Norfakta for Nationen og Klassekampen , ned hele 5,6 prosentpoeng fra forrige måling i august. Likevel redder de et slags overtak sammen med Senterpartiet, SV og Rødt. En Ap-Sp-SV-regjering ville fått 75 mandater med støtte fra to mandater for Rødt.

På den borgerlige siden får Høyre og Frp, sammen med støttepartiene KrF og Venstre over sperregrensa, 84 av plassene på Stortinget, der det trengs 85 seter for å ha flertall. Om dette blir resultatet etter valget neste uke, blir jokeren i kabalen MDG, som går mest fram av alle med 2,4 prosentpoeng, får 4,5 prosent av støtten, strekker seg over sperregrensa og ender med hele åtte mandater. Konfrontert med resultatet er talsperson Rasmus Hansson fremdeles klar på at MDG ikke har valgt noen side. De vil velge den grønneste politikken, dog aldri med Frp i regjering.

Resultatet av målingen er ikke helt ulikt det i Dagbladets måling torsdag , der MDG også fikk vippeposisjon, med sju mandater.

Her er tallene i målingen: Ap 26,3 prosent (-5,6), Høyre 25,8 (-0,3), Frp 13,8 (0), Sp 10,5 (+1,0), KrF 5,3 (+0,6), SV 5,0 (+0,4), MDG 4,5 (+2,4), Venstre 4,2 (+1,1) og Rødt 3,1 (+1,3).

Målingen er utført 5. og 6. september. 1001 personer er intervjuet. Feilmarginene er beregnet til +/- 0,9/2,4 prosentpoeng.