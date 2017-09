Meningsmålingene: Knappest mulig flertall

Snittet av sju målinger den siste uken viser 85 mot 84 mandater.

Gjennomsnittet av siste publiserte målinger fra alle institutter den siste uken gir et knappest mulig flertall med 85 mandater til Ap, SV, Sp, MDG og Rødt, mot 84 mandater til Høyre, Frp, Venstre og KrF. Beregningen er foretatt av Poll of polls og bygger på sju målinger publisert i perioden 6.9. til 8.9.

Aps fallende trend ser ut til å ha stanset opp, og partiet har et ukesnitt på 26,8 prosent. Det er så å si det samme som ukesnittet 1. september, men ned rundt 9 prosentpoeng fra nivået rundt årsskiftet. Ap er inne med 48 mandater, mot 55 i denne perioden.

Høyres stabile oppslutning vedvarer. Snittet siste uke er på 24,1 prosent. Det ville gitt 42 mandater, ned 5 fra valget i 2013.

Frps ukesnitt faller fra 15,6 prosent onsdag, til 14,8 fredag. Nivået i vår var rundt 13,5 prosent. Snittet nå ville gitt 27 mandater, mot 29 i 2013.

Se nyhetsgrafikk: Poll of polls - snittet av meningsmålinger.

SV har trygget avstanden til sperregrensen gjennom valgkampen, etter et nivå like over 4-tallet de siste ti månedene. Trenden fortsetter. Snittet siste uke er 6,3 prosent. Partiet ligger i øyeblikket an til å få 11 mandater, 4 mer enn for fire år siden.

Sp ser ut til å falle noe tilbake i løpet av valgkampens innspurt. Partiet klatret raskt fra rundt 7-tallet ved årsskiftet til 12-tallet i april. Siste ukes snitt er 9,9 prosent. Ligger an til 17 mandater. Det er 2 færre enn for en uke siden, men 7 mer enn i 2013.

KrF har vaket like over og like under 5-tallet i hele denne perioden, og valgkampen har ikke endret mye på det. Snittet siste uke på 4,6 prosent ville gitt 8 mandater, 2 færre enn dagens stortingsgruppe.

Venstre er nå så vidt over sperregrensen på ukesnittet. Med 4,1 prosent ligger Venstre i øyeblikket an til å få en gruppe på 7, ned 2 fra 2013. Bunn-nivået i vår ble nådd med 3,2 prosent i snitt for hele mai.

MDG brøt sperregrensen i juni og har økt svakt de siste dagene fra et ukesnitt på 4,1 prosent sist fredag til 4,3 prosent fredag. Det ville gitt 7 mandater mot dagens ene.

Rødt har klatret gjennom valgkampen og ligger med 3,5 prosent (opp fra 2-tallet før sommeren) an til å få 2 mandater. Rødt er ikke på Stortinget i dag.