Moxnes hamrer løs mot barnehageaktør: - Festen er over for sånne som ham

Rødt-lederen peker ut kommersiell barnehageaktør med hus i Cognac som skrekkeksempel. Aktøren selv mener kritikken er fullstendig bak mål.

- Mens han tar ut millioner i utbytte fra barnehagen og har slott i Cognac, så ber han foreldrene om å donere leker og mobiltelefoner til barnehagen og bygge en ballbinge på dugnad. Det viser hva som kan skje når man slipper inn kommersielle innenfor velferden, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Nettavisen.

Moxnes er Nettavisens gjesteredaktør og dette er en av sakene han ønsket fokus på.

Barnehageaktørene Moxnes vil til livs er Trond Bastiansen og kona Grete Randi Vasrud. Bastiansen er styreleder, mens kona Vasrud er eier og daglig leder av selskapet. Paret, som har et stort hus i Cognac, Frankrike, tok ut 2,3 millioner kroner i utbytte fra selskapet sitt mellom 2012 og 2015. Gjennom selskapet Friluftsbarnehagene, drev de Damvokteren barnehage.

Ble lagt ned

Denne barnehagen ble lagt ned i 2015 i kjølvannet av en konflikt mellom dem på den ene siden og foreldre og ansatte på den andre. Flere av foreldrene har gått ut mot Bastiansen i perioden rundt og etter nedleggelsen.

- Vi mener Bastiansen ikke driver på redelig vis. Det er vanskelig å si hva som har foregått, men vi ser jo hva som kommer ut i andre enden. Bastiansen har et slott i Cognac og kona sitter og hever lederlønn i et selskap der det ikke finnes annen aktivitet enn å sende ut fakturaer. Samtidig ber de oss om å donere telefoner og stille opp på dugnad med ressurser både i kraft av hva vi kan bygge og gjøre og hva vi kan gi bort, sier Anders Aunbu, en av mange foreldre som hadde barn i Damvokteren barnehage og har engasjert seg i saken.

BASTIANSENS HUS: Trond Bastiansen eier et stort hus i Cognac i Sørvest-Frankrike, som Moxnes omtaler som slott. Huset brukes blant annet til utleie. Eiendommen får både foreldrene og Moxnes til å reagere.

Begrunnelsen for nedleggelsen av Damvokteren barnehage 1. september 2015 var behovet for omfattende rehabilitering. Dette blir imidlertid fullstendig avvist av foreldrene. Ifølge Omsorgsbygg skulle rehabiliteringen vært fullført rundt månedsskiftet september/oktober 2015.

- Begrunnelsen om oppussing var beviselig tøv. Det var bare snakk om et par dager som trengtes for å gjøre den jobben som gjensto. Det Bastiansen oppnådde var å kvitte seg med et tjuetalls brysomme foreldre, sier Aunbu.

Ny barnehage

På nyåret flyttet Friluftsbarnehagene en annen barnehage som de drev, Kampen kunstbarnehage, inn i bygget som tidligere hadde vært brukt av Damvokteren. Foreldrene fortvilte over at barna mister det gode miljøet og vennskap som følge av oppsplittingen.

- Vi ble i stedet spredt på 5-6 andre barnehager i bydelen på kort varsel. Min sønn ble tatt ut av et barnehagen sin i det siste året. Det opplevdes som ganske dramatisk, sier Aunbu.

VILLSPOR: - Her prøver man å lage en sak av ingenting, sier Trond Bastiansen.

Det er også flere andre ting Aunbu reagerer på med historien. Foreldrene ble bedt om å bidra med leker, mobiltelefoner og andre ting til barnehagen. De bygget også en ballbinge på dugnad.

Foreldrene satt også spørsmålstegn ved lønnen til eier og daglig leder Vasrud, som hadde en årslønn på 550.000 kroner, selv om hun ifølge foreldrene bare sender ut fakturaer en gang i måneden.

- Vi var i barnehagen fra 2008 til 2015 og vi så henne aldri. Utover en mail en gang i året, er det vanskelig å få øye på andre oppgaver, sier Aunbu.

Vil ha slutt

Moxnes mener historien er en god demonstrasjon av hva som skjer når man driver kommersielle barnehager.

- Jeg tror veldig mange reagerer på at skattepenger bevilget til barnehager havner i et slott i Cognac. Jeg betaler ikke skatt for at noen skal berike seg på å drive en barnehage eller et sykehjem, jeg gjør det for å sikre en god velferd for alle, sier Moxnes.

KRITISK: Partileder i Rødt Bjørnar Moxnes.

Han lover at etter valget, vil det bli slutt på slike historier.

- Når vi inn på Stortinget, så skal Jonas Gahr Støre med på å sikre at folkeviljen seirer, fordi 61 prosent av befolknignen er enig med oss i Rødt i at det skal være forbudt å ta penger ut av velferdstjenester. Sånne som Trond Bastiansen får finne seg noe annet å gjøre. Festen er over for sånne som ham, sier Moxnes.

Personkonflikt

Trond Bastiansen selv understreker at dette er en meget kompleks sak som må sees i en helhet.

- Det er viktig å huske at denne saken ble behandlet av bystyret og de fant ingenting klanderverdig i måten vi håndterte saken på. Barnehagen ble stengt i sammenheng med en stor og omfattende utbedring, som det tok over et halvt år å fullføre. Samtidig hadde vi en personkonflikt gående og etter hvert også en konflikt med foreldrene, sier Bastiansen til Nettavisen.

- Er konflikten med foreldrene grunnen til at dere la ned barnehagen?

- Jeg kan ikke si nei, men det er ikke utelukkende det. Det var flere grunner som dreier seg om driften av barnehagen, blant annet miljøet blant de ansatte og arbeidskonflikten. Samtidig hadde den andre barnehagen lokaler vi ikke anså som optimale, så vi valgte å flytte vår andre barnehage inn der, sier Bastiansen.

- Ingen direktiver

Han avviser at foreldrene har fått beskjed om å bidra økonomisk.

- Det er ingen som har fått direktiver, men før konfliktene oppsto, var foreldrene fantastiske til å hjelpe til. Det var ingen økonomiske motiv bak. Vi har hatt en god, solid og sunn økonomi i barnehagen, sier Bastiansen

Grete Randi Vasrud, som er Bastiansen kone, er eier og daglig leder for Friluftsbanehagene as. Bastiansen avviser fullstendig påstandene om at hun jobbet svært lite for lønnen sin på over 500.000 kroner.

- Det kan jeg bare tilbakebevise. Ingen foreldre har noen gang sagt det til oss. Lønnen til daglig leder står i høy grad i samsvar med innsatsen. Det er bare en søkt vinkling. Da vi gikk fra to til en barnehage, gikk hun også ned i lønn, sier han.

Vasrud står oppført med 572.000 kroner i lønn i 2014, 550.000 i 2015, da Damvokteren ble lagt ned, og 546.000 i 2016.

Var tidlig ute

Bastiansen forteller at han og kona var en av de første som, i 1990, startet privat barnehage, fordi de ikke fikk barnehageplass til egne barn. De hadde ledige lokaler i boligen de eide på Kampen og startet en barnehage i boligen.

- Dette skjedde på en tid da barnehagedekningen var på femti prosent og andelen dagmammaer var enorm. Det er noe helt annet enn nå. Etter hvert flyttet vi inn i større lokaler. Vi har gjort en virksomhet av det, sier Bastiansen.

- Dere har tjent bra på det også?

- Det antall timer vi har brukt vil på ingen måte stå i samsvar med de pengene vi har tjent. Jeg tror du må lete et helt annet sted for å finne en berettiget velferdsprofitør. Jeg ser i hvert fall ikke på meg som det, sier han.

- En liten kar som gjør så godt han kan

Han reagerer kraftig på at Moxnes og Aunbu trekker det frem det faktum at han eier et hus i Frankrike i sammenheng med barnehagedriften.

- Det er bare patetisk og de er helt på villspor. Vi har drevet med eiendommer og det er mange andre måter jeg har tjent penger på enn bare barnehage. Her prøver man å lage en sak av ingenting. Skal man ta meg på noe, så ta meg på ting jeg kan bli tatt på. Jeg driver næring her nede, som jeg jobber hardt for å holde gående, sier Bastiansen, som mener han er helt feil målskive i denne sammenheng.

- Moxnes bør finne folk man kan plage som gjør noe galt, i stedet for å gå på en liten kar som gjør så godt han kan, sier Bastiansen.