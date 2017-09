Moxnes inne på Stortinget etter første valgdagsmåling

God oppslutning for Rødt.

GRENSEN (Nettavisen): Rødts leder Bjørnar Moxnes får plass på Stortinget ifølge den første valgdagsmålingen mandag kveld klokken 21.00.

Med 2,6 prosent vil Rødt sikre ett mandat på Stortinget.

Skjermdump av mandatfordeling etter første valgdagsmåling som kom klokken 21.00. NB! Tallene vil oppdateres utover kvelden.

De fire borgerlige partiene beholder sitt flertall med 88 mandater, ifølge en prognose fra Valgdirektoratet. Ap ser ut til å bli valget store taper.

På Valgdirektoratets prognose klokken 21 får de fire borgerlige partiene Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre totalt 88 mandater. De beholder dermed sitt flertall.

De rødgrønne partiene, inkludert Miljøpartiet De Grønne og Rødt, får 81 mandater.

KrF kommer over så vidt over sperregrensen på prognosen, mens Miljøpartiet De Grønne ikke klarer grensen på 4 prosent. Venstre vipper akkurat på grensen, men kommer ikke over på prognosen.

Prognosen er basert på 394 av 426 kommuner og omfatter 27,9 prosent av de stemmeberettigede.

Fremmøtet anslås til 76,3 prosent, ifølge prognosen.

Også på en valgdagsmåling InFact har gjort for VG, får de borgerlige støtte fra 88 mandater og beholder dermed sitt flertall.

TV 2s prognose viser enda klarere borgerlig flertall. På den får de borgerlige partiene totalt 91 mandater.