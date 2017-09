Ap ikke lenger Oslos største parti.

En fersk Oslo-måling som Respons Analyse har uført for Aftenposten, gir Arbeiderpartiet (Ap) lite å juble for.

Målingen viser at Ap faller 7,1 prosentpoeng til en oppslutning på 23 prosent, sammenlignet med samme måling i juni.

Det innebærer at Høyre nå er Oslos største parti med 28,6 prosents oppslutning, til tross for at partiet så å si står på stedet hvil sammenlignet med målingen i juni, med en oppgang på kun 0,3 prosentpoeng.

Framgang for småpartiene på venstresiden

For Arbeiderpartiet viser nedgangen at de spises opp at av de små partiene på venstresiden.

Sosialistisk Venstreparti går fram 2,6 prosentpoeng til 9,7 prosents oppslutning. Miljøpartiet De Grønne fram 3,1 prosentpoeng til 8,6 prosent og Rødt går fram 0,9 prosentpoeng til 7,1 prosent.

Fremskrittspartiet går tilbake 0,3 prosentpoeng til 11,3 prosent, Venstre fram 1,5 prosentpoeng til 7,5 prosent, KrF tilbake 0,1 prosent til 2,1 prosent og Senterpartiet tilbake 1,1 prosentpoeng til 1,1 prosent.

Ser ut til å miste to mandater på Stortinget

Ifølge målingen ligger Ap an til å miste to av seks Oslo-mandater på Stortinget.

Høyre ligger an til å få seks, Fremskrittspartiet to, Venstre ett, Krf ingen, Rødt ett, SV to, MDG to og Senterpartiet ingen.

